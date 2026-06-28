Η Άντρη Χατζηανδρέου είναι η νέα Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, καθώς επικράτησε στην αναπληρωματική εκλογή που διεξήχθη σήμερα Κυριακή (28/6).

Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά στις 18:00, με αντίπαλό της τον επίσης ανεξάρτητο υποψήφιο Προκόπη Προκοπίου.

Η αναπληρωματική εκλογή προκηρύχθηκε μετά την παραίτηση του Αντρέα Κωνσταντίνου από τη θέση του Αντιδημάρχου, καθώς εξελέγη βουλευτής με τον ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με το Γραφείο Εφόρου Αναπληρωματικής Εκλογής Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς του Δήμου Λευκωσίας, η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε ομαλά σε όλα τα εκλογικά κέντρα.

Στις κάλπες προσήλθαν συνολικά 4.209 εκλογείς, με τη συμμετοχή να ανέρχεται στο 27,72% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Διαβάστε επίσης: Χαμηλό το ενδιαφέρον στην Αγλαντζιά - Κάλεσμα υποψηφίων στους δημότες