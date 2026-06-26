Ως Κυβέρνηση, εργαζόμαστε με πολιτικές που επενδύουν στρατηγικά στη διασύνδεση της έρευνας με την πραγματική οικονομία, ανέφερε την Πέμπτη ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δρ Νικόδημος Δαμιανού, στην τελετή αποφοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), επεσήμανε ότι «ίσως το κεντρικό στοίχημα της εποχής μας» είναι «όχι απλώς να αναπτύξουμε πιο ισχυρά συστήματα, αλλά να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα συστήματα θα υπηρετούν τον άνθρωπο, τη δημοκρατία και την κοινωνία».

«Οι εξελίξεις που παρακολουθούμε να διαμορφώνονται σήμερα σε διεθνές επίπεδο ήδη επηρεάζουν άμεσα και τη δική μας πραγματικότητα –την οικονομία, τις ξένες επενδύσεις, την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και τον τρόπο, με τον οποίο προετοιμάζουμε τους ανθρώπους μας για το μέλλον, τη δυνατότητά μας ως χώρας να συμμετέχουμε ισότιμα σε αυτό το νέο περιβάλλον, τη δυνατότητα του καθενός από εσάς να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, σε μια αγορά εργασίας που έχει αλλάξει με τρόπο πρωτοφανή», τόνισε.

Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός Έρευνας σημείωσε «ότι η γνώση δεν είναι ένας στατικός προορισμός, αλλά μια διαρκής διαδικασία εξέλιξης και προσαρμογής», προσθέτοντας ότι «αλλάζει το μοντέλο Εκπαίδευση-Εργασία-Αφυπηρέτηση, αυστηρά με αυτήν τη σειρά».

Απευθυνόμενος προς τους αποφοίτους, ανέφερε ότι «σήμερα δεν ολοκληρώνετε απλώς έναν κύκλο σπουδών, αλλά μια συνειδητή επένδυση στη γνώση, στην εξειδίκευση και στην προσωπική σας εξέλιξη. Η πραγματική διαφορά θα γίνεται από εκείνους που θα συνεχίσουν να μαθαίνουν όταν οι άλλοι θα θεωρούν ότι ήδη γνωρίζουν αρκετά», είπε.

«Δεν χρειάζεται να έχετε όλες τις απαντήσεις σήμερα. Χρειάζεται, όμως, να έχετε τη διάθεση και το θάρρος να τις αναζητήσετε αύριο», είπε, καλώντας τους αποφοίτους να συνεχίσουν να μαθαίνουν, να εξερευνούν και να δημιουργούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, «τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα έχουν σήμερα έναν ρόλο πιο κρίσιμο από ποτέ. Όχι μόνο ως χώροι παραγωγής γνώσης, αλλά ως θεσμοί που διαμορφώνουν τον τρόπο, με τον οποίο μια κοινωνία σκέφτεται, καινοτομεί και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής», ανέφερε.

«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί διαχρονικά τον σημαντικότερο πυλώνα παραγωγής γνώσης, έρευνας και καινοτομίας στη χώρα μας», επεσήμανε ο κ. Δαμιανού. «Μέσα από ένα ολοένα και πιο διευρυμένο ερευνητικό σύμπλεγμα, διεθνή δίκτυα συνεργασίας και την καλλιέργεια ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας, ενισχύοντας τη δυνατότητα της Κύπρου να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη, ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία γνώσης», συμπλήρωσε.

«Ως Κυβέρνηση, εργαζόμαστε με συνέπεια, για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες εκείνες προϋποθέσεις που θα σας επιτρέψουν να συνεχίσετε να εξελίσσεστε», σημείωσε ο Υφυπουργός Έρευνας. «Με πολιτικές που εστιάζουν σε ένα πιο ανταγωνιστικό, πιο εξωστρεφές και τεχνολογικά προσανατολισμένο οικονομικό μοντέλο και επενδύουν στρατηγικά στη διασύνδεση της έρευνας με την πραγματική οικονομία, την υπεύθυνη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών – και ειδικότερα της ΤΝ, και τη συστηματική στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας», είπε.

«Σε αυτήν την προσπάθεια εντάσσεται και η πρωτοβουλία ‘’Minds in Cyprus’’, μέσα από την οποία Κύπριοι επιστήμονες και επαγγελματίες του εξωτερικού καλούνται να επαναπατριστούν και να συμβάλουν ενεργά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η ανταπόκριση μέχρι στιγμής είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

«Ελπίζω ότι σε λίγα χρόνια θα είναι η δική σας γενιά που θα επιλέξει να δημιουργήσει εδώ αξία. Αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα αυτών των πολιτικών: Να σας δώσουν πραγματικά αυτήν την επιλογή», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Νικόδημος Δαμιανού επεσήμανε ότι «η Κύπρος αλλάζει και αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς», σημειώνοντας ότι «η οικονομία μας κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το πρώτο τρίμηνο του 2026, με όλους τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες σε σταθερή θετική πορεία».

«Ο τομέας της τεχνολογίας αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 15-16% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας», είπε ο Υφυπουργός Έρευνας, προσθέτοντας ότι «έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτομίας, που καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με πέντε φορές περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) απ’ ό,τι το 2020».

«Πρόκειται για μια αλλαγή που πριν από λίγα χρόνια δύσκολα θα θεωρούνταν αυτονόητη», τόνισε. «Πριν από λίγα χρόνια μάλιστα η Κύπρος δεν βρισκόταν καν ουσιαστικά στον χάρτη τέτοιων δεικτών και συζητήσεων για καινοτομία και τεχνολογία. Πριν από λίγα χρόνια, η οικονομία μας πέρασε από bail-in του τραπεζικού συστήματος», σημείωσε, λέγοντας ότι «σήμερα μπορούμε, για πρώτη φορά, να μιλάμε με νόημα για τη θέση της Κύπρου ως αναδυόμενου περιφερειακού κόμβου γνώσης καινοτομίας και τεχνολογίας».

«Ζούμε σε μια εποχή όπου η ΤΝ γράφει κώδικα, δημιουργεί εικόνες, προτείνει λύσεις. Αλλά η ΤΝ δεν μπορεί να ονειρευτεί», επεσήμανε ο κ. Δαμιανού. «Όσο και αν εξελιχθεί η τεχνολογία, ο ανθρώπινος χαρακτήρας, η κρίση, και οι αξίες θα παραμένουν το πιο σημαντικό ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα», είπε. «Όταν καθίσεις σε μια καρέκλα για συνέντευξη εργοδότησης, αυτά είναι που θα σε διαφοροποιήσουν. Όταν κριθείς για να αναλάβεις αυξημένα καθήκοντα, αυτά είναι που θα κάνουν τη διαφορά», επεσήμανε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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