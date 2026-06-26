Για την Κυβέρνηση η συνεχής αναβάθμιση του οδικού δικτύου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης προσθέτοντας πως ένα καλό και λειτουργικό οδικό δίκτυο στηρίζει την οικονομία, την τουριστική ανάπτυξη, την εμπορική δραστηριότητα και, κυρίως, την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Υπουργός μιλούσε στα εγκαίνια του νέου κυκλικού κόμβου στον Πρωταρά.

Όπως είπε «πρόκειται για ένα έργο ουσιαστικής σημασίας για τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας και για την ευρύτερη επαρχία Αμμοχώστου. Ένα έργο που δεν περιορίζεται στην αναβάθμιση ενός οδικού σημείου, αλλά συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης, της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας μιας περιοχής με έντονη τουριστική, εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα».

Πρόσθεσε ότι «ο Πρωταράς είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Κύπρου, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Η αυξημένη διακίνηση κατοίκων, εργαζομένων, επισκεπτών και επαγγελματιών δημιουργεί πραγματικές ανάγκες σε επίπεδο κυκλοφορίας, ασφάλειας και πρόσβασης».

Αναφερόμενος στο νέο κυκλικό κόμβο, ο Υπουργός είπε πως «έρχεται να απαντήσει σε αυτές τις ανάγκες. Βελτιώνει την κυκλοφοριακή ροή, ενισχύει την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών και συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση της περιοχής» είπε και πρόσθεσε πως «ήδη κατά το τριήμερο του Κατακλυσμού, διαφάνηκε στην πράξη η συμβολή του στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης».

Το έργο, συνέχισε ο κ. Βαφεάδης «περιλαμβάνει, πέρα από τον κυκλικό κόμβο, παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν συνολικά τον δημόσιο χώρο, νέα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, φωτοελεγχόμενη διάβαση πεζών, οδικό φωτισμό, σήμανση και απαραίτητες υποδομές για την ορθότερη λειτουργία του οδικού δικτύου. Αυτές οι παρεμβάσεις έχουν σημασία, γιατί η ασφάλεια στον δρόμο δεν αφορά μόνο τα οχήματα, αφορά πεζούς, ποδηλάτες, εργαζόμενους, επισκέπτες, ηλικιωμένους, τις οικογένειες που κινείται καθημερινά στην περιοχή».

Για την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σημείωσε ο Αλέξης Βαφεάδης «η συνεχής αναβάθμιση του οδικού δικτύου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Ένα καλό και λειτουργικό οδικό δίκτυο στηρίζει την οικονομία, την τουριστική ανάπτυξη, την εμπορική δραστηριότητα και, κυρίως, την καθημερινότητα των πολιτών».

Στον δικό του χαιρετισμό ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος ανέφερε ότι «το έργο είναι μεν μικρό σε έκταση, αλλά εξαιρετικά μεγάλο σε σημασία για την καθημερινότητα, την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή λειτουργία και την εικόνα της τουριστικής μας περιοχής».

Πρόσθεσε πως «ο νέος κυκλικός κόμβος στη συμβολή της λεωφόρου Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο με την οδό Θαλή αποτελεί ένα έργο ουσίας, το οποίο, από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας του, έχει ήδη αποδείξει την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητά του. Έχει επιλύσει ένα χρόνιο και σημαντικό πρόβλημα στην καρδιά της τουριστικής περιοχής του Πρωταρά, έχει αποσυμφορήσει την τροχαία κίνηση και έχει συμβάλει καθοριστικά στην καλύτερη και ασφαλέστερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η περιοχή δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών».

Όπως είπε ο Δήμαρχος «το συμβόλαιο για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο και η δαπάνη ανήλθε στις 596 χιλιάδες ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετεί καθημερινά τους δημότες, τους εργαζομένους, τους επαγγελματίες, τους επισκέπτες, τις οικογένειες και όλους όσοι διακινούνται σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες περιοχές του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας».

Ο κ. Νικολέττος εξέφρασε «θερμές ευχαριστίες» στον Υπουργό Μεταφορών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, τον Επαρχιακό Μηχανικό Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τον εργολάβο του έργου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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