Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ενός επιβάτη που ταξίδευε με πτήση της Jet2 από τη Λάρνακα προς το Μάντσεστερ διεξάγει η Αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ (GMP).

Ο Κάλουμ Κερ, πατέρας ενός παιδιού και αθλητής του bareknuckle boxing από το Γουόρινγκτον της Αγγλίας, πέθανε αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αεροσκάφος λίγο μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ τα ξημερώματα της 22ας Ιουνίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν από την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια της πτήσης παρουσίασε επιθετική και ενοχλητική συμπεριφορά προς άλλους επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Η αστυνομία κλήθηκε περίπου στις 2:25 τα ξημερώματα έπειτα από αναφορές για επεισόδιο εντός της πτήσης που είχε αναχωρήσει από τη Λάρνακα. Όταν οι αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος, διαπίστωσαν ότι ο Κερ είχε ακινητοποιηθεί από συνεπιβάτες.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε χωρίς αναπνοή. Οι αστυνομικοί και οι διασώστες προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR) και χρησιμοποίησαν απινιδωτή πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε αργότερα τον θάνατό του.



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Εξετάζεται αν η ακινητοποίηση συνέβαλε στον θάνατο

Οι βρετανικές αρχές διερευνούν όχι μόνο τα γεγονότα που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του επιβάτη, αλλά και κατά πόσο η ακινητοποίηση από άλλους επιβάτες ήταν νόμιμη και αναλογική.

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, οι επιβάτες δεν διαθέτουν ειδική νομική εξουσία να ακινητοποιούν άλλους ταξιδιώτες, ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιήσουν εύλογη βία για την αποτροπή κινδύνου ή βλάβης προς τρίτους. Το κατά πόσο η δύναμη που χρησιμοποιήθηκε ήταν δικαιολογημένη και αν σχετίζεται με τον θάνατο του Κερ αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου. Παράλληλα, δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη δικαστική διερεύνηση από τον ιατροδικαστή.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν βιντεοληπτικό υλικό, καταθέσεις επιβατών και μελών του πληρώματος, καθώς και τα ιατρικά ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Λάρνακα προς το Μάντσεστερ.