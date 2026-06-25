Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Jet2 από τη Λάρνακα προς το Μάντσεστερ, όταν επιβάτης που φέρεται να είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά ακινητοποιήθηκε από συνεπιβάτες και αργότερα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση LS966 στις 21 Ιουνίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, φέρεται να λογομαχούσε με τη σύντροφό του, ενώ αργότερα άρχισε να κινείται στους διαδρόμους φωνάζοντας και προκαλώντας αναστάτωση. Μάρτυρες υποστηρίζουν ότι επιτέθηκε με κουτουλιά σε άλλον επιβάτη και απείλησε και άλλους ταξιδιώτες.

Αρκετοί επιβάτες επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν μέχρι την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ λίγο μετά τις 02:25 τα ξημερώματα. Όταν αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος για να αναλάβουν την κατάσταση, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν ανέπνεε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR), ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής.

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση.

Από την πλευρά της, η Jet2 ανέφερε ότι η πτήση ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης λόγω περιστατικού με «ενοχλητικό επιβάτη», προσθέτοντας ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.



(φωτο:Reach Publishing Services Limited)