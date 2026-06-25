Ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία, τη διοργανώτρια χώρα της Παγκόσμιας Διάσκεψης για το Κλίμα COP 31 έστειλαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Κλίματος, Βόπκε Χούκστρα και η Yπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά το σημερινό Συμβούλιο Περιβάλλοντος στο Λουξεμβούργο.

Παναγιώτου και Χούκστρα στηλίτευσαν τη μη πρόσκληση της Κύπρου σε προπαρασκευαστικές συνόδους της Διάσκεψης σε Νέα Υόρκη και Τόκιο. Από την πλευρά της, η Yπουργός ζήτησε έγκαιρη αντίδραση από την ΕΕ αν η Κύπρος δεν προσκληθεί στη Διάσκεψη.

Όσον αφορά την COP, «οποιαδήποτε διαφοροποίηση ανάμεσα στα κράτη μέλη ως προς τον τρόπο μεταχείρισής τους είναι μη αποδεκτή για την Ένωση. Πρόκειται για μια διάσκεψη που διοργανώνεται από τον ΟΗΕ. Και αν αποφασίσεις να υποβάλεις αίτηση και να γίνεις διοργανωτής, δεν υπάρχει χώρος για εθνική διπλωματία. Είτε αποφασίζεις να μη διοργανώσεις, είτε αποφασίζεις να διοργανώσεις, και αν αποφασίσεις να διοργανώσεις, αυτό συνεπάγεται ορισμένες δεσμεύσεις,» τόνισε σε υψηλούς τόνους ο Επίτροπος Χούκστρα. Πρόσθεσε ότι η Ένωση θα είναι «απολύτως ξεκάθαρη προς την τουρκική προεδρία, προς τους Αυστραλούς, αλλά και προς τον ΟΗΕ» ως προς τη θέση της επί του θέματος.

Ερωτηθείς για το τι σημαίνει στην πράξη η «πλήρης αλληλεγγύη» που εξέφρασαν τα κράτη μέλη, και κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μποϊκοτάζ προπαρασκευαστικών συνόδων, ο Χούκστρα ξεκαθάρισε: «Είμαστε μια Ένωση των 27, τελεία και παύλα». Ο Επίτροπος αρνήθηκε να εισέλθει σε υποθετικά σενάρια, προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται να δεχθούμε, είτε πρόκειται για μικρά είτε για μεγαλύτερα ζητήματα. Είναι θέμα αρχής, αλλά υπάρχουν 27 κράτη μέλη που πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο».

Ο Επίτροπος υπενθύμισε ότι το ζήτημα έχει τεθεί ήδη απευθείας στην τουρκική πλευρά τους τελευταίους μήνες, όταν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών βρισκόταν στις Βρυξέλλες, ενώ «ήμασταν ξεκάθαροι προς τον Τούρκο Πρέσβη στον ΟΗΕ», σημειώνοντας ότι έχουν παρατηρηθεί «παραλείψεις» στον τύπο των προσκλήσεων που έπρεπε να έχουν δοθεί όσον αφορά προηγειθείσες συναντήσεις. «Έχουμε υποδείξει κάθε φορά από πριν τι είναι αποδεκτό και τι όχι, και γι' αυτό έχουμε σταθεί τόσο ξεκάθαροι στην επικοινωνία μας προς τον ΟΗΕ, τους Αυστραλούς, την Άγκυρα, διότι αυτή είναι μια Ένωση των 27. Και για να είμαι απολύτως σίγουρος ότι αυτό το μήνυμα ακούγεται, το έχω μεταφέρει για ακόμα μία φορά στον ΟΗΕ».

Στις δηλώσεις της, η Υπουργός ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε για την COP31 «παρά τα εμπόδια που έθεσε η διοργανώτρια χώρα της COP31, η Τουρκία, στη συμμετοχή μας σε προπαρασκευαστικές συνόδους. Τέτοιες ενέργειες δεν είναι συμβατές με τις αρχές της συμπεριληπτικότητας και της ίσης μεταχείρισης που διέπουν το σύστημα του ΟΗΕ και τη διαδικασία της UNFCCC. Καλωσορίσαμε, ως εκ τούτου, την έντονη στήριξη και αλληλεγγύη που εξέφρασαν τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ από μια Διάσκεψη του ΟΗΕ είναι μη αποδεκτός».

«Από την αρχή των προπαρασκευαστικών συνόδων που διοργανώνει η Τουρκία, η Κύπρος δεν έχει κληθεί να συμμετάσχει σε καμία από αυτές», σημείωσε η Υπουργός. Οι ανησυχίες της Προεδρίας εδράζονται σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία προτίθεται να καλέσει στην COP31 και στη Σύνοδο Κορυφής Ηγετών μόνο 26 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, εξαιρώντας την Κύπρο.

«Αυτή η κατάσταση είναι μη αποδεκτή και ασύμβατη με τις ευθύνες της Τουρκίας ως διοργανώτριας χώρας της COP31. Ως διοργανώτρια χώρα, η Τουρκία οφείλει να καλέσει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, η οποία κατέχει επίσης συντονιστικό ρόλο ως Προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης», ανέφερε η Υπουργός, προσθέτοντας ότι η προσέγγιση αυτή «είναι αντίθετη στις θεμελιώδεις αρχές της συμπεριληπτικότητας και της ίσης μεταχείρισης που διέπουν το σύστημα του ΟΗΕ και τη διαδικασία της UNFCCC, και ως εκ τούτου είναι μη αποδεκτή».

Η κ. Παναγιώτου κάλεσε σε άμεση κινητοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ: «Αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προσκληθεί εγκαίρως, τότε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να εμπλακούν χωρίς καθυστέρηση με τις τουρκικές αρχές και να μεταφέρουν ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι η μη πρόσκληση ενός κράτους μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ σε μια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών είναι μη αποδεκτή», τόνισε, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη στήριξη που έχει ήδη λάβει από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη.

Συνοψίζοντας τη θέση της Προεδρίας, η Υπουργός είπε πως ζητήθηκε από τα κράτη μέλη «ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία ότι η μη πρόσκληση ενός κράτους μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ είναι μη αποδεκτή, και σήμερα συζητήσαμε ότι υπήρξαν πολλά κράτη μέλη που τοποθετήθηκαν έντονα επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής», προσθέτοντας ότι «η διασφάλιση της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας συντονισμένης απάντησης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διαφύλαξη τόσο της ακεραιότητας της διαδικασίας όσο και των συμφερόντων της Ένωσης ως σύνολο».

Όσον αφορά στη γενικότερη στρατηγική της Ένωσης ενόψει της Διάσκεψης, ο Χούκστρα δήλωσε ότι απαιτείται «μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση, σε συνδυασμό με βραχυπρόθεσμο πραγματισμό», ευχαριστώντας την Κυπριακή Προεδρία «για όλη τη δουλειά και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει επί της ουσίας, για το πώς θα προχωρήσουμε, για το πώς θα έχουμε τη συζήτηση με τους φίλους μας από την Αυστραλία, αλλά και με τον ΟΗΕ σχετικά με αυτή τη διαδικασία».

Ο Επίτροπος σημείωσε ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία ώστε η Ένωση να «στοιχηματίσει πλήρως στον εξηλεκτρισμό», ότι η ενεργειακή μετάβαση «πράγματι επιταχύνεται», και ότι σκοπός είναι να χρησιμοποιηθεί η COP31 «ως ευκαιρία να δείξουμε πώς εφαρμόζεται η Συμφωνία του Παρισιού». Όπως είπε, «η εφαρμογή είναι το παν», ενώ τα κράτη μέλη θα φιλοξενήσουν περίπτερα για να επιδείξουν επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «ένας αξιόπιστος εταίρος σε όλο το φάσμα».

Ο κ. Χούκστρα τόνισε την ανάγκη για «ενωμένο μέτωπο στην COP31», και για το «να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά και σταθεροί σε ό,τι θέλουμε». Διευκρίνισε επίσης ότι «αυτή η χρονιά δεν έχει ως θέμα τη χρηματοδότηση», κάτι που, όπως ανέφερε, προέκυψε ξεκάθαρα και από τη σημερινή συζήτηση στο Συμβούλιο.



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Πηγή: ΚΥΠΕ