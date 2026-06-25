Σε καθημερινό «πονοκέφαλο» για χιλιάδες οδηγούς έχει μετατραπεί η κίνηση στο κέντρο της Λευκωσίας, καθώς το κλείσιμο των οδών Κρήτης και Φιλιππιάδος για εκτέλεση έργων έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος, με τις επιπτώσεις να επηρεάζουν τόσο την εμπορική δραστηριότητα όσο και την πρόσβαση των πολιτών στην περιοχή.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Μεσημέρι και Κάτι, Ειρήνη Αρτάκα, η Οδός Κρήτης, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως ως εναλλακτική διαδρομή μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Μακαρίου, έχει κλείσει από την περασμένη Παρασκευή προκειμένου να εκτελεστούν έργα αναβάθμισης. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς ο δρόμος εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό οχημάτων, αλλά και οδηγών που κατευθύνονταν στην περιοχή για αγορές ή επισκέψεις σε ιατρεία και άλλες επιχειρήσεις.

Η δημοσιογράφος σημείωσε ότι οι καταστηματάρχες εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις επιπτώσεις στην εμπορική κίνηση, επισημαίνοντας ότι αρκετές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες, ενώ ορισμένα καταστήματα στην περιοχή παραμένουν κλειστά. Αντίστοιχα, κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για σημαντική ταλαιπωρία, καθώς η πρόσβαση και η εξεύρεση χώρων στάθμευσης έχουν γίνει ιδιαίτερα δύσκολες.

Όπως εξήγησε η Ειρήνη Αρτάκα, το κυκλοφοριακό χάος οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι οδηγοί δεν μπορούν πλέον να κινηθούν ευθεία μέσω της Μακαρίου, με αποτέλεσμα να διοχετεύεται αυξημένος όγκος οχημάτων στις κάθετες οδούς της περιοχής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία η Οδός Κυπρανόρος, η οποία άνοιξε πρόσφατα για το κοινό, προσφέροντας μία επιπλέον εναλλακτική διαδρομή. Επιπλέον, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν και την Οδό Ανδροκλέους, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του κέντρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η δημοσιογράφος από τον Δήμο Λευκωσίας, τα έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα αναβάθμισης του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας, το οποίο υλοποιείται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα NextGenerationEU.

Οι εργασίες στις οδούς Κρήτης και Φιλιππιάδος αναμένεται, βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος, να ολοκληρωθούν στις 11 Αυγούστου. Οι επαγγελματίες της περιοχής εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το έργο θα παραδοθεί εντός των προθεσμιών, καθώς η θερινή περίοδος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εμπορική δραστηριότητα.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται η αναβάθμιση των πεζοδρομίων, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας, καθώς και η δημιουργία επιπλέον χώρων στάθμευσης, με στόχο ένα πιο λειτουργικό και σύγχρονο οδικό δίκτυο στο κέντρο της Λευκωσίας.

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