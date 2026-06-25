Ψήφισμα για παραίτηση για παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη και του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη κατέθεσε η Άμεση Δημοκραρτία, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί από Επιτροπή Νομικών.

Όπως ανέφερε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής η βουλευτής, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, κατατέθηκε ψήφισμα της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου για την αποκατάσταση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την παραίτηση του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Η Αννίτα Δημητρίου επιβεβαίωσε ότι το θέμα συζητήθηκε στη σύσκεψη αρχηγών και όπως γίνεται με όλα τα ψηφίσματα, παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή και στη συνέχεια θα βρεθεί ενώπιον της Ολομέλειας.