Άγνωστοι βεβήλωσαν χθες βράδυ γλυπτό του Φίλιππου Γιαπάνη, το οποίο βρισκόταν στην πλατεία του χωριού Φασούλα της Λεμεσού, ενώ σήμερα το πρωί διαπίστωσε ότι του έκλεψαν και άλλο γλυπτό.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», o κ. Γιαπάνης εμφανώς εκνευρισμένος, ανέφερε «να τους μαζέψουν, αν δεν μπορούν να τους μαζέψουν να παραιτηθούν. Τι φταίει η κοινότητα να έρθουν να καταστρέψουν ένα γλυπτό το οποίο έγινε δωρεά πριν από 20 χρόνια. Δύο μαστουρωμένοι και μια γυναίκα».

Όπως ανέφερε, του έκλεψαν γλυπτό από την αυλή του το περασμένο Σάββατο και χθες κατέστρεψαν γλυπτό το οποίο βρισκόταν στην πλατεία και η αξία του αγγίζει τις 30,000.

«Μαζέψετε τους, φέρνετε τους βουλευτές, φέρνετε τους πολιτικούς. Ρωτάτε τους. Υπάρχει δικαιοσύνη σε τούτο τον τόπο;».

«Πρέπει το κράτος κάποια φάση να ξυπνήσει. Καλώ τον κ. Φυτιρή δημόσια διότι ξέρω τον χαρακτήρα του, να μεριμνήσει», ανέφερε.

«Ή έχουμε κράτος ή δεν έχουμε κράτος. Και μετά φωνάζουμε για το ψευδοκράτος. Κανεί πιόν», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως «πνίγεται» στην ίδια του την πατρίδα.