Υπόθεση ρίψης πυροβολισμών σε είσοδο κατοικίας στην Τρεμιθούσα διερευνά το ΤΑΕ Πάφου. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, οι πυροβολισμοί φαίνεται να ρίφθηκαν γύρω στις 03:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 07:00 το πρωί. Στην κατοικία διαμένουν δύο πρόσωπα ηλικίας 38 και 41 ετών.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εντοπίστηκαν κάλυκες, ενώ διαπιστώθηκαν και οπές στην ξύλινη πόρτα της εισόδου. Η σκηνή αποκλείστηκε και οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου, με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι ανακριτές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

(ΚΥΠΕ/ΜΙ/ΑΓΚ)

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