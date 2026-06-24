Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου παρουσιάζεται εκ νέου σήμερα ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σε σχέση με υπόθεση στην οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και άλλα αδικήματα.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, το Κακουργιοδικείο αναμένεται να συνεδριάσει με νέα σύνθεση, μετά την εξαίρεση από την έως τώρα σύνθεση του Δικαστή Νικόδημου Φακοντή.

Στο καθαρά νομικό και διαδικαστικό μέρος, αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες στον κ. Φαίδωνος, ο οποίος θα κληθεί να απαντήσει κατά πόσο παραδέχεται ή δεν παραδέχεται τις κατηγορίες.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, κατά τη σημερινή δικάσιμο να υποβληθεί αίτημα από την Κατηγορούσα Αρχή για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, στη βάση της σχετικής νομολογίας και της ανάγκης προστασίας του φερόμενου ως θύματος.

Σημειώνεται ότι στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, πριν παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής είχε υποβάλει αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής του φερόμενου ως θύματος.

Όπως είχε αναφερθεί, το αίτημα βασίζεται τόσο στις πρόνοιες του σχετικού νόμου όσο και στις διατάξεις που αφορούν την προστασία θυμάτων και μαρτύρων, ιδίως σε υποθέσεις βίας κατά γυναικών. Τονίστηκε επίσης ότι το αδίκημα του βιασμού εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία και επιβάλλει αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του εν αργία Δημάρχου Πάφου, Χρήστος Πουργουρίδης και Επαμεινώνδας Κορακίδης, αναμένεται να φέρουν ένσταση σε ενδεχόμενο αίτημα για διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, όπως είχαν δηλώσει κατά τη δικάσιμο της παραπομπής.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση, περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, κατόπιν καταγγελίας επιχειρηματία και του φερόμενου ως θύματος.

Ένσταση από υπεράσπιση στο αίτημα για κεκλεισμένων

Τη διαδικασία παρακολουθεί ο ανταποκριτής του ΣΙΓΜΑ στην Πάφο, Μάριος Ιγνατίου ο οποίος μεταδίδει ότι υποβλήθηκε τελικά το αίτημα για κεκλεισμένων, το οποίο ωστόσο απορρίφθηκε από την υπέρασπιση του εν αργία δημάρχου. Ο δικηγόρος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Χρίστος Πουργουρίδης, ανέφερε ότι από πλευράς του πελάτη του θα υποβληθεί ένσταση στο αίτημα. Όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να προχωρήσει ποινική δίωξη χωρίς προηγουμένως να απαγγελθεί το κατηγορητήριο ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ο κ. Πουργουρίδης ανέφερε ότι θα πρέπει πρώτα να αναγνωστεί το κατηγορητήριο και ακολούθως να εξεταστεί το αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών. Με τη θέση αυτή διαφώνησε η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών στοιχείων του προσώπου που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Η Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου εισηγήθηκε όπως η διαδικασία προχωρήσει, με την Κατηγορούσα Αρχή να μην αναφέρει το όνομα της παραπονούμενης, προς προστασία της. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε, ωστόσο, ότι πέραν του ονόματος, οι πράξεις και οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με το κατηγορητήριο, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δεύτερη κατηγορία, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ευαίσθητες αναφορές, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται επαρκώς η προστασία του προσώπου που φέρεται ως θύμα.

Ακολούθως, τα μέλη του Κακουργιοδικείου ζήτησαν ολιγόλεπτη διακοπή, προκειμένου να εξετάσουν τα δεδομένα και να επανέλθουν με την απόφασή τους επί της διαδικασίας.

Η Μαρία Σωκράτους η νέα Δικαστής για την υπόθεση Φαίδωνος



Η Μαρία Σωκράτους είναι η νέα Δικαστής που διορίστηκε στη σύνθεση του Κακουργιοδικείου Πάφου, το οποίο συνεδριάζει την Τετάρτη για να εκδικάσει την ποινική υπόθεση που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο, Φαίδωνα Φαίδωνος, σε σχέση με υπόθεση στην οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δυνάμει των προνοιών των άρθρων 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960, όπως τροποποιήθηκε, αποφάσισε τον διορισμό της κας Σωκράτους, σε αντικατάσταση του Δικαστή Νικόδημου Φακοντή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικόδημος Φακοντής ζήτησε την εξαίρεσή του από τη σύνθεση του τριμελούς Κακουργιοδικείου.

Η νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου Πάφου, για σκοπούς εκδίκασης της συγκεκριμένης ποινικής υπόθεσης, αποτελείται από τη Λία Μάρκου, Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου, και τους Επαρχιακούς Δικαστές Θεόδωρο Συμεωνίδη και Μαρία Σωκράτους.

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Πηγή: ΚΥΠΕ