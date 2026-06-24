Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να βρεθεί η υπόθεση που αφορά τα ευρήματα της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη.

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να εξεταστούν είναι ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, στο πλαίσιο των διαδικασιών που δρομολογούνται για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων τα οποία πιθανόν να προκύπτουν από τα πορίσματα της έρευνας.

Το Εισαγγελικό Συμβούλιο της Νομικής Υπηρεσίας αποφάσισε χθες την άμεση διαβίβαση στην Αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο της Έκθεσης της Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς και της Τελικής Έκθεσης των Λειτουργών Επιθεώρησης, μαζί με τα σχετικά πρακτικά και τεκμήρια.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, η απόφαση λήφθηκε με στόχο την ταχύτερη δυνατή έναρξη ποινικής διερεύνησης, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον που περιβάλλει την υπόθεση, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των θεσμών και της απονομής της δικαιοσύνης.



Διαβάστε επίσης: Καταγγέλλει «δολοφονία χαρακτήρα» ο Αναστασιάδης-Η σύγχυση με τα ιδιωτικά τζετ





Πηγή: ΚΥΠΕ