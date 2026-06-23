Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης απάντησε σε σειρά ερωτήσεων δημοσιογράφων μετά την παρουσίαση των θέσεών του για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς και τις αναφορές που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις εις βάρος του κατηγορίες και επιμένοντας ότι οι ισχυρισμοί που προβάλλονται έχουν ήδη εξεταστεί και απορριφθεί από τους λειτουργούς επιθεώρησης.

Απαντώντας σε ερώτηση για συγκεκριμένες συμφωνίες και ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη, ο κ. Αναστασιάδης υποστήριξε ότι οι αρμόδιοι λειτουργοί διερεύνησαν το θέμα και απέρριψαν τους σχετικούς ισχυρισμούς. Όπως ανέφερε, όποιος διαβάσει το βιβλίο του «Ο Συκοφάντης» μπορεί να βρει αναλυτικές απαντήσεις στα ζητήματα που εγείρονται. Τόνισε ακόμη ότι τα αδικήματα που του αποδίδονται στο πόρισμα δεν προέρχονται από τους ισχυρισμούς του συγγραφέα του «Κράτους Μαφία», υπογραμμίζοντας ότι αυτή αποτελεί ουσιώδη διαφοροποίηση.

Σε σχέση με ταξίδι που πραγματοποίησε με ιδιωτικό αεροσκάφος, ο τέως Πρόεδρος εξήγησε ότι επρόκειτο για μετακίνηση προς τη Γενεύη σε περίοδο απεργιακών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη διευθέτηση εξοικονόμησε χρήματα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Αναφερόμενος σε άλλη υπόθεση που σχετίζεται με τον Ρώσο επιχειρηματία Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, επισήμανε ότι πρόκειται για διαφορετικό περιστατικό, το οποίο, όπως είπε, εξετάστηκε από τους λειτουργούς επιθεώρησης και περιλαμβάνεται στα ευρήματά τους. Πρόσθεσε ότι έχει ήδη δώσει εξηγήσεις για τη σύγχυση που, κατά την άποψή του, δημιουργήθηκε γύρω από τους ισχυρισμούς περί ανταλλαγμάτων και ευνοϊκής μεταχείρισης.

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική ότι δεν προσκόμισε αποδείξεις για να αντικρούσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ο κ. Αναστασιάδης αντέτεινε ότι το βάρος της απόδειξης ανήκει σε εκείνον που διατυπώνει τις κατηγορίες. «Όταν κατηγορείται κάποιος, εκείνος που οφείλει να προσκομίσει αποδείξεις είναι αυτός που κατηγορεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να ζητείται από κάποιον να αποδείξει την ανυπαρξία ενός ισχυρισμού.

Ο τέως Πρόεδρος υπερασπίστηκε επίσης τις αναφορές του περί έλλειψης πολιτικού θάρρους από την πλευρά της ερευνητικής επιτροπής, διευκρινίζοντας ότι ουδέποτε απέδωσε κακή πίστη ή σκοπιμότητα στα μέλη της. Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη πολιτική αντίσταση απέναντι στον λαϊκισμό, ενώ επεσήμανε ότι οι τρεις λειτουργοί επιθεώρησης διαφώνησαν σε ορισμένα νομικά ζητήματα με την επικεφαλής της έρευνας, κυρίως ως προς τη χρήση γραπτών μηνυμάτων ως αποδεικτικών στοιχείων.

Απαντώντας σε επικρίσεις για το συμπέρασμα ότι υπάρχει διαφθορά, ο κ. Αναστασιάδης υποστήριξε ότι τα επτά πιθανά αδικήματα που του αποδίδονται δεν περιλαμβάνονται στους ισχυρισμούς που αναπτύσσονται στο «Κράτος Μαφία» και υποστήριξε ότι οι λειτουργοί επιθεώρησης απέρριψαν το σύνολο των σχετικών καταγγελιών. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη διαχείριση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, υπενθυμίζοντας ότι το πρόγραμμα καταργήθηκε το 2020 και ότι οι αποφάσεις για την πολιτογράφηση εξαρτώμενων προσώπων είχαν ληφθεί ήδη από το 2011, επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια.

Σε ερώτηση κατά πόσο αναλαμβάνει μέρος της πολιτικής ευθύνης για την απαξίωση των θεσμών και το κλίμα δυσπιστίας που επικρατεί στην κοινωνία, ο τέως Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι έχουν γίνει λάθη από πολιτικές ηγεσίες, συμπεριλαμβανομένης της δικής του διακυβέρνησης. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η αποδυνάμωση των θεσμών δεν οφείλεται αποκλειστικά στις πολιτικές αποφάσεις, αλλά και στη δράση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των «λαϊκών δικαστηρίων» και της διάδοσης ατεκμηρίωτων ισχυρισμών που, όπως είπε, επηρεάζουν αρνητικά την κοινή γνώμη και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς.

Ο κ. Αναστασιάδης επανέλαβε ότι επιθυμεί την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των διαδικασιών διερεύνησης, ζητώντας τον διορισμό ποινικών ανακριτών και κατηγόρου ώστε να εξεταστούν σε βάθος όλες οι υποθέσεις. Όπως ανέφερε, ουδέποτε αρνήθηκε οποιαδήποτε έρευνα εις βάρος του και επιδιώκει να διαλευκανθούν πλήρως τα ζητήματα που έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Παράλληλα, κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε «δολοφονία χαρακτήρα» και «λάσπη», επιμένοντας ότι μόνο μέσα από πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση μπορεί να αποκατασταθεί η αλήθεια.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, δήλωσε έτοιμος να αποδεχθεί οποιαδήποτε ποινική ή άλλη διερεύνηση κριθεί αναγκαία, υποστηρίζοντας ότι δεν ακούστηκαν όλες οι πλευρές πριν διατυπωθούν συμπεράσματα εις βάρος του. Επέμεινε ότι αν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, θα του είχαν αποδοθεί ακόμη βαρύτερες κατηγορίες. Για τον λόγο αυτό, κάλεσε εκ νέου τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν το συντομότερο στις αναγκαίες διαδικασίες, ώστε να τερματιστεί, όπως είπε, η αναπαραγωγή «μύθων» και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον Ρώσο επιχειρηματία Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, ο τέως Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είχε ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις μαζί του, ότι δεν ήταν πελάτης του δικηγορικού του γραφείου και ότι οι ισχυρισμοί περί στενής διασύνδεσης έχουν ήδη απορριφθεί, τόσο από τον συγγραφέα του βιβλίου όσο και από τις σχετικές έρευνες.

Τέλος, ερωτηθείς για την υπόθεση του πρώην Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου, σημείωσε ότι έχει τοποθετηθεί εκτενώς στο βιβλίο του «Ο Συκοφάντης». Ανέφερε ότι είχε κληθεί ως μάρτυρας υπεράσπισης και κατέθεσε τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία, όπως είπε, επαναλαμβάνει και στο βιβλίο του. Παράλληλα, απέφυγε να τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων προτάσεων για τον τρόπο διορισμού των προσώπων που θα αναλάβουν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι προέχει ο διορισμός προσώπων εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας, χωρίς ο ίδιος να παρεμβαίνει στις σχετικές αποφάσεις.

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