Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο του έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 23 Κέντρο Πόλης», το οποίο υλοποιείται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU), οι πιο κάτω οδοί αναμένεται να δοθούν εκ νέου στην κυκλοφορία ως ακολούθως:

• Οδός Κυπράνορος –24 Ιουνίου 2026.

• Οδός Καλαβρύτων –15 Ιουλίου 2026.

• Οδοί Ορφέως και Νάξου (Β΄ Μέρος) –11 Αυγούστου 2026.

• Οδός Κρήτης και Οδός Φιλιππιάδος –11 Αυγούστου 2026.

Οι εργασίες που εκτελούνται στις πιο πάνω οδούς περιλαμβάνουν σημαντικές αναβαθμίσεις των οδικών και τεχνικών υποδομών, όπως αντιπλημμυρικά έργα, ανακατασκευή οδοστρώματος, κατασκευή σύγχρονων και προσβάσιμων πεζοδρομίων, βελτίωση της οδικής σήμανσης, διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης και αναβάθμιση των δικτύων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Ο Δήμος Λευκωσίας ζητά την κατανόηση των δημοτών, των επαγγελματιών και των επισκεπτών της περιοχής για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκαλείται κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και προσβάσιμου αστικού περιβάλλοντος για όλους. Με την ολοκλήρωση των έργων, οι περιοχές παρέμβασης θα διαθέτουν αναβαθμισμένες υποδομές που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα για πεζούς και άτομα με αναπηρίες, καθώς και τη συνολική ποιότητα ζωής και εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του κέντρου της πόλης.

Ο Δήμος Λευκωσίας παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον και ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα προς όφελος όλων των δημοτών.

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