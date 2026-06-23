Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάρτησε η βουλευτής και αντιπρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, εξηγώντας τις ενδυματολογικές της επιλογές κατά την 3η Ολομέλεια της Βουλής, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2026.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της, επέλεξε να φορέσει δημιουργίες και προϊόντα που αγόρασε προσωπικά από τοπικά καταστήματα της επαρχίας Αμμοχώστου, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς τις κυπριακές επιχειρήσεις και τους δημιουργούς του τόπου.

Η κ. Κωνσταντινίδη σημειώνει ότι η επιλογή της είχε «έναν ξεκάθαρο σκοπό», αυτόν της ανάδειξης της τοπικής οικονομίας, της κυπριακής βιομηχανίας μόδας και των Κύπριων δημιουργών, σχεδιαστών και καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

«Στηρίζουμε και αναδεικνύουμε την τοπική μας οικονομία, την κυπριακή βιομηχανία μόδας και τους εξαιρετικούς Κύπριους δημιουργούς, σχεδιαστές και καλλιτέχνες που παράγουν έργο υψηλής ποιότητας στον τόπο μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για ενίσχυση των επιχειρήσεων της επαρχίας Αμμοχώστου, τονίζοντας ότι η στήριξη της τοπικής αγοράς συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενδυνάμωση της κυπριακής παραγωγής.

«Στηρίζουμε τα καταστήματα της επαρχίας Αμμοχώστου. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που δημιουργούν στην Κύπρο. Στηρίζουμε την τοπική οικονομία», αναφέρει στο μήνυμά της, καταλήγοντας με τη φράση: «Συνεχίζουμε με χρώματα».