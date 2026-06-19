Μια παρέα πέντε 20χρονων κοριτσιών από τη Σομαλία που πήγε για μπάνιο χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης.

Ένα απόγευμα ξεγνοιασιάς και διασκέδασης μετατράπηκε σε εφιάλτη...

Οι δύο άτυχες 20χρονες φαίνεται να παρασύρθηκαν από ισχυρά υπόγεια ρεύματα ανάμεσα στους κυματοθραύστες, σε σημεία που εγκυμονούν πολλούς κινδύνους, καθώς η τοποθέτησή τους έχει μεταβάλει τη στάθμη του νερού σε αρκετά σημεία της παραλίας.

Συγκλονίζουν οι δηλώσεις της αυτόπτη μάρτυρα, Χριστίνας Τσενέ, για το τραγικό περιστατικό.

«Ήταν πέντε κορίτσια. Είχαν πολύ μεγάλη χαρά και ευθυμία και μπήκαν στη θάλασσα με τα ρούχα τους, επειδή ήταν μουσουλμάνες. Τις ακούγαμε να γελούν, ιδιαίτερα τα τρία κορίτσια που έμειναν πίσω», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε: «Ήμουν με τον γιο μου και παρατηρήσαμε πως έπαιζαν με το νερό. Τα δύο από τα κορίτσια, όμως, μπήκαν πολύ βαθιά, ανάμεσα στους κυματοθραύστες».

Η θάλασσα της Ορόκλινης μετατράπηκε σε υδάτινο τάφο για δύο από τις νεαρές γυναίκες, ενώ μια τρίτη γλίτωσε από θαύμα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση λουόμενου, ο οποίος βρισκόταν επίσης στην παραλία μαζί με το παιδί του.

Η Τσενέ δήλωσε ακόμη ότι «Κάποια στιγμή είδαμε την κίνηση της μίας, που σήκωσε το χέρι της, επειδή ο γιος μου είχε μαζί του κιάλια. Αμέσως καλέσαμε το 112 και είδαμε έναν πατέρα με το μωρό του σε φουσκωτό».

«Τα κορίτσια τον πλησίασαν και του έδειχναν τι είχε συμβεί, καθώς δεν μιλούσαν καλά αγγλικά. Ο άνθρωπος πήγε με το φουσκωτό προς το σημείο», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης ότι «Πλησίασαν στον αριστερό κυματοθραύστη και εντόπισαν το ένα κορίτσι, που είχε παραμείνει στην επιφάνεια. Το άλλο δεν ήταν ορατό με γυμνό μάτι. Στη συνέχεια έσπευσε και δεύτερος κολυμβητής και κατάφεραν να βγάλουν τη μία κοπέλα έξω».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΣΕΔ, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, ενεργοποίησε σχέδιο διάσωσης. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο άτυχες κοπέλες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Ο Γιώργος Οικονόμου, διοικητής του ΚΣΕΔ, ανέφερε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ ότι «η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς, παρότι κοντά στην ακτή τα νερά είναι ρηχά, το βάθος αυξάνεται απότομα και επικρατούν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, γεγονός που μπορεί να αιφνιδιάσει ακόμη και έμπειρους λουόμενους».

Κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Ορόκλινης υπάρχουν τρεις ναυαγοσωστικοί πύργοι, ωστόσο μόνο οι δύο είναι στελεχωμένοι.

Ο τρίτος πύργος βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία αργά χθες το απόγευμα και αναμένεται να στελεχωθεί από την 1η Ιουλίου.

Παράλληλα, επανέρχεται στο προσκήνιο και το ζήτημα των ωραρίων εργασίας των ναυαγοσωστών.



Προσοχή: Ακολουθεί βίντεο που περιέχει σκληρές εικόνες







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