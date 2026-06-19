Πολύ σύντομα θα πρέπει να είναι έτοιμο το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για να οδηγήσει στη Βουλή νέο νομοσχέδιο για το σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών, δήλωσε την Παρασκευή η αρμόδια Υπουργός, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Κληθείσα να σχολιάσει τη θέση της ΠΟΕΔ ότι δεν έχει λάβει ακόμη γραπτή πρόταση από το Υπουργείο για τους διορισμούς και τους καταλόγους, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι το θέμα του καταλόγου διοριστέων είναι «πολύ σοβαρό», με έντονη κοινωνική διάσταση και νομικές πτυχές.

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο μελετά εδώ και καιρό το ζήτημα και διερευνά όλες τις πιθανές λύσεις, προσθέτοντας ότι έχει ήδη συναντηθεί με την ΠΟΕΔ και έχει δώσει πλαίσιο βασικών αρχών, όπως και στην ΟΛΤΕΚ. Σημείωσε ακόμη ότι αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες της ΟΕΛΜΕΚ και να καταρτιστεί σε σώμα, ώστε να υπάρξει κοινή αντιμετώπιση προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Η Υπουργός υπενθύμισε ότι η νομοθεσία προβλέπει εδώ και δέκα χρόνια πως το 2027 καταργείται ο κατάλογος διοριστέων και οι διορισμοί θα γίνονται μόνο μέσω των εξετάσεων, από τον κατάλογο διορισίμων, σημειώνοντας ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα.

«Δουλεύουμε σε δύο επίπεδα», είπε, εξηγώντας ότι το Υπουργείο προωθεί, αφενός, νομικές ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν προβλήματα και στρεβλώσεις στις εξετάσεις και, αφετέρου, επεξεργάζεται το ζήτημα του ποιοι εισέρχονται στην εκπαίδευση.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι το Υπουργείο σέβεται πλήρως την εμπειρία των ανθρώπων που έχουν εργαστεί μέσω του καταλόγου διοριστέων, καθώς και το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν υπηρετήσει για χρόνια στο σύστημα. Πρόσθεσε ότι οι φόρμουλες που εξετάζονται είναι «αρκετά πολύπλοκες», ώστε να ικανοποιηθεί και μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ήδη βρίσκονται στο σύστημα.

Πρωτίστως για το Υπουργείο έχει σημασία η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και η προώθηση μεταρρυθμίσεων, είπε, σημειώνοντας ότι «προχωρούμε με τομές» και όχι με πισωγυρίσματα ή αναχρονισμούς.

Ερωτηθείσα κατά πόσον οι αλλαγές μέχρι το 2027 θα επηρεάσουν δικαιώματα ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών, η Υπουργός είπε ότι το θέμα είναι πολύπλοκο λόγω των νομικών πτυχών και ότι δεν μπορεί να πει περισσότερα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος συζητήσεων με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

«Το Υπουργείο είναι ανοιχτό σε συζήτηση. Είμαστε εδώ για συζήτηση, διάλογο και συγκεκριμένες λύσεις», ανέφερε.

Αναστέλλει συμμετοχή στον διάλογο μετά το τέλος Ιουνίου η ΠΟΕΔ

Την αναστολή της συμμετοχής της στη διαδικασία συζήτησης μετά το τέλος Ιουνίου, μέχρι την αποστολή γραπτής συνολικής πρότασης από το Υπουργείο Παιδείας, αποφάσισε η ΠΟΕΔ, σύμφωνα με ψήφισμα του Παγκύπριου Συμβουλίου Γενικών Αντιπροσώπων της, που συνήλθε την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρεται, η ΠΟΕΔ επαναβεβαίωσε τη θέση της για διατήρηση της διαδικασίας προσλήψεων και μονιμοποιήσεων από τους καταλόγους διοριστέων και μετά το 2027, όπως συμβαίνει σήμερα, και για ουσιαστική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προέκυψαν από την εφαρμογή του Νέου Σχεδίου Διορισμών στην Εκπαίδευση, με βασική αρχή τη μη θυματοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο.

Η οργάνωση εξέφρασε, παράλληλα, «έντονη ανησυχία και απογοήτευση» κάνοντας λόγο για "συνεχιζόμενη κωλυσιεργία" του ΥΠΑΝ σε σχέση με το ζήτημα των καταλόγων διοριστέων και του νέου συστήματος διορισμών, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις για κατάθεση γραπτής συνολικής πρότασης.

Κάλεσε επίσης το Υπουργείο να αποστείλει αμέσως τη συνολική πρότασή του για το ζήτημα των καταλόγων διοριστέων και των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση και λήψη αποφάσεων.

Με το ίδιο ψήφισμα, η ΠΟΕΔ εξουσιοδοτεί το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για έλεγχο της συνταγματικότητας οποιωνδήποτε αλλαγών προτείνονται, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών της.

Η ΠΟΕΔ προειδοποιεί, ακόμη, ότι σε περίπτωση πρότασης ή νομοθετικής ρύθμισης που θα αποκλίνει από τη βασική αρχή που έχει καθορίσει το Παγκύπριο Συμβούλιο Γενικών Αντιπροσώπων, θα λάβει «όλα τα αναγκαία δυναμικά μέτρα» για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των συμφερόντων της δημόσιας εκπαίδευσης.

Σε ανάρτησή της σε ΜΚΔ, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το ψήφισμα για το Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών επαναβεβαιώνει τις θέσεις της Οργάνωσης για διατήρηση των καταλόγων διοριστέων και μετά το 2027, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του υφιστάμενου συστήματος και χωρίς θυματοποίηση εκπαιδευτικών.

Πρόσθεσε ότι η οργάνωση θα αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και της δημόσιας εκπαίδευσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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