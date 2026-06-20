Πέραν των επτά κιλών ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων και μεγάλη ποσότητα συνθετικής κάνναβης σε σκόνη (Kief), εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την ΥΚΑΝ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, ενώ συνελήφθησαν δύο πρόσωπα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, μέλη της ΥΚΑΝ Αμμοχώστου σε συνεργασία με την ΥΔΑΠ ερεύνησαν το πρωί αγροτεμάχιο στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, παρουσία του 49χρονου ιδιοκτήτη του.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε εντός του αγροτεμαχίου 28χρονος, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, διέμενε παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Από την έρευνα που ακολούθησε, σε πλαστική βαλίτσα εργαλειοθήκης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι κιλά και 373 γραμμάρια ρητίνης κάνναβης, καθώς και ένα κιλό συνθετικής κάνναβης σε σκόνη, ουσία γνωστή ως Kief.

Η Αστυνομία σημειώνει ότι το Kief, ή αλλιώς «σκόνη κάνναβης», είναι λεπτή κρυσταλλική σκόνη που αποκολλάται από τα άνθη της κάνναβης και ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η συγκεκριμένη ουσία εντοπίζεται στην Κύπρο σε τόσο μεγάλη ποσότητα.

Ο 28χρονος και ο 49χρονος συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους.

Η ΥΚΑΝ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται ολοένα και νέα είδη ναρκωτικών στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι οι πρόσφατες μεγάλες κατασχέσεις καταδεικνύουν την ετοιμότητα και αποφασιστικότητα της ΥΚΑΝ για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών.

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