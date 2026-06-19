Τμήμα της οδού Κρήτης και η οδός Φιλιππιάδος θα παραμείνουν κλειστές για την τροχαία κίνηση από σήμερα για περίοδο περίπου δύο μηνών.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας αναφέρεται ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα γίνουν στην οδό Κρήτης, από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα μέχρι τη συμβολή της με την οδό Στασάνδρου, και στην οδό Φιλιππιάδος.

Προστίθεται ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντιπλημμυρικά έργα με την κατασκευή συστήματος οχετών ομβρίων υδάτων, κατασκευή ενιαίων πεζοδρομίων βάσει σύγχρονων απαιτήσεων προσβασιμότητας, ανακατασκευή του οδοστρώματος, διαμόρφωση νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και βελτίωση της οδικής σήμανσης, διαμόρφωση παρόδιων θέσεων στάθμευσης και αναβάθμιση των υποδομών των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις εκτροπές κυκλοφορίας ενώ τονίζεται ότι κατά την περίοδο εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών θα λειτουργούν προσωρινά φώτα τροχαίας στη συμβολή των οδών Ανδροκλέους & Στασάνδρου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU).