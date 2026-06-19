Έκλεισαν το πρωί της Παρασκευής οι δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λάρνακας, λόγω φωτιάς σε δέντρα μετά την περιοχή Κόσιης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία "λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δέντρα στην άκρη του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λάρνακας, μετά την περιοχή Κόσιης, είχαν κλείσει και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας».

Ο αυτοκινητόδρομος δόθηκε στην κυκλοφορία μετά από μισή ώρα και η τροχαία κίνηση διεξάγεται ομαλά. Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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