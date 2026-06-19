Φωτιά, η οποία φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα, σύμφωνα με τις πρώτες αστυνομικές εξετάσεις, κατάστρεψε ολοσχερώς όχημα στους Αγίους Ομολογητές στην Λευκωσία.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, γύρω στη 0130 τα ξημερώματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία 23χρονης, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο στην περιοχή Αγίων Ομολογητών, στη Λευκωσία. Αυτή κατασβήστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο μετέβηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας. Από τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν, προκύπτουν ενδείξεις ότι η φωτιά στο όχημα τέθηκε κακόβουλα, ενώ η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις το πρωί σήμερα, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

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