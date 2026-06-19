Φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε γκαράζ οικίας στα Λειβάδια ενδεχομένως να προκλήθηκε από τεχνική βλάβη σε μετασχηματιστή φωτοβολταϊκού συστήματος.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, γύρω στις 03:00 ξέσπασε φωτιά σε γκαράζ κατοικίας, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα και στο ισόγειο της οικίας. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Παράλληλα, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για τη διενέργεια εξετάσεων, ενώ η ιδιοκτήτρια της κατοικίας μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς είχε εισπνεύσει καπνό.

Διερευνάται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από τεχνική βλάβη σε μετασχηματιστή φωτοβολταϊκού συστήματος, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο γκαράζ.

Η σκηνή αποκλείστηκε για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ στο σημείο κλήθηκε και συνεργείο της ΑΗΚ για τους αναγκαίους ελέγχους. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται.