Την κοινή βούληση Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας για αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέλαβαν οι αρμόδιοι υπουργοί των τεσσάρων χωρών κατά τη συνάντησή τους στη Ρώμη.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της κοινής δήλωσης των ηγετών των τεσσάρων κρατών για το μεταναστευτικό, που υιοθετήθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Ο κ. Ιωαννίδης τόνισε ότι οι τέσσερις χώρες εξέφρασαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να αντιμετωπίσουν με αυστηρότητα τις παράνομες μεταναστευτικές ροές και να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι σχετικές δράσεις θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και του νέου Κανονισμού Επιστροφών, η διαπραγμάτευση του οποίου ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.



«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν για το ποιος εισέρχεται στην Ευρώπη και όχι τα εγκληματικά δίκτυα διακινητών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός.





Σήμερα στη Ρώμη συναντηθήκαμε με τους συναδέλφους Υπουργούς από την Ιταλία, Ελλάδα και Μάλτα σε συνέχεια της κοινής δήλωσης των ηγετών των κρατών μας για το μεταναστευτικό τον περασμένο Απρίλιο.



Εκφράσαμε εκ νέου την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε με αυστηρότητα τις… pic.twitter.com/I42nzjvY76 — Nicholas A Ioannides, PhD (@NickAIoannides) June 17, 2026

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