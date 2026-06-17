Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Κανονισμός για τις Επιστροφές (Return Regulation) μέσα σε κλίμα επεφημίας απο τις πολιτικές δυνάμεις που το στήριξαν αλλα και αντιδράσεις απο δυνάμεις της Αριστεράς. Η ψηφοφορία ήταν 418 υπέρ και 218 κατά.



Συγκεκριμένα οι πολιτικές ομάδες Patriots, ECR, ESN και EPP ψήφισαν υπέρ της αυστηροποίησης των κανόνων και φώναζαν «Send them Back» (Στείλτε τους πίσω). Οι αριστερές πολιτικές ομάδες επιχείρησαν να μπλοκάρουν την ψηφοφορία μέχρι την τελευταία στιγμή αλλά δεν τα κατάφεραν και φώναζαν «Shame on You» (Ντροπή σας). Οι Πράσινοι ζήτησαν εκ νέου τον λόγο λίγο πριν από την ψηφοφορία, προκειμένου να τοποθετηθούν υπέρ της παράτυπης μετανάστευσης.





"Send them back!"

The European Parliament today adopted stricter rules on returning illegal migrants.

Votes: 418 for, 218 against.



Patriots, ECR, ESN and EPP voted for stricter rules. The left-wing groups tried to block the vote until the last minute. The Greens tried to take… pic.twitter.com/yGKtOKV2lO — András LÁSZLÓ MEP 🇭🇺 (@laszloan) June 17, 2026

Done deal: Mass deportations from Europe will soon become reality✈️ pic.twitter.com/rQ66WpZL3P — Charlie Weimers MEP 🇸🇪 (@weimers) June 17, 2026

Οι ταχύτερες επιστροφές παράτυπων μεταναστών, η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες και η επιβολή ισόβιων απαγορεύσεων εισόδου για επικίνδυνους παράτυπους μετανάστες βρίσκονται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην εφαρμογή τους.

Η απόφαση θεωρείται σημαντικό βήμα προς την αυστηροποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών επιστροφής και επηρεάζει άμεσα την Κύπρο η οποία τα προηγούμενα χρόνια δέχτηκε δυσανάλογο βάρος από την εισροή παράτυπων μεταναστών ως χώρα πρώτης γραμμής -υποδοχής από την ΕΕ.



Διαβάστε επίσης: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία και Μάλτα ενώνουν δυνάμεις για το μεταναστευτικό