Εικόνες που παραπέμπουν σε Ιανουάριο και όχι σε Μάιο κατέγραψε ο φακός στα ορεινά. Από αργά το βράδυ, η οροσειρά του Τροόδους καλύφθηκε από πυκνή χιονόπτωση.

Σύμφωνα με τις καταγραφές, το ύψος του χιονιού στο χιονοδρομικό κέντρο έφτασε έως και τα 19 εκατοστά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά ασυνήθιστο σκηνικό για την εποχή.

Η ψυχρή αέρια μάζα που επηρεάζει την περιοχή συνοδεύτηκε από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο στα ορεινά να καταγράφει τιμές αισθητά χαμηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Μετεωρολογίας Ανδρέας Χρυσάνθου ανέφερε πως «αυτή η ψυχρή αέρια μάζα υποχωρεί σταδιακά από αύριο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, βροχές στα ορεινά. Από την Τετάρτη και μετά αισθητή σταδιακή άνοδος.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων αλλά και του χιονόνερου των τελευταίων ημερών, οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος, παραμένουν ιδιαίτερα ολισθηροί και σε αρκετά σημεία επικρατεί πυκνή ομίχλη που περιορίζει την ορατότητα.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, αρκετοί πολίτες ανέβηκαν στα ορεινά για να δουν από κοντά το σπάνιο θέαμα, με τις εικόνες να κάνουν ήδη τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αισιοδοξία για τα φράγματα

Αισιοδοξία αποπνέει η εικόνα στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου, στην Πάφο.

Σύμφωνα με την σημερινή καταγραφή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, την Πέμπτη 30 Απριλίου, η πληρότητά του ανερχόταν στο 89,6%.

Οι αρμόδιοι διευκρινίζουν ότι το ποσοστό που προσεγγίζει το 90% στην πληρότητα του Φράγματος Μαυροκόλυμπου δεν οφείλεται αποκλειστικά στις πολύμηνες βροχοπτώσεις στην επαρχία Πάφου.

Σημαντικό μέρος της ποσότητας προέρχεται και από την εισροή νερού αφαλάτωσης που πλεονάζει από το διυλιστήριο του Φράγμα Ασπρόκρεμμου, ενισχύοντας καθοριστικά τα αποθέματα του ταμιευτήρα.

Η συνολική πληρότητα των φραγμάτων φτάνει στο 35,5% ενώ, την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν στο 22,8%.

«Παρέλαση δορυφόρων»

Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο θέαμα καταγράφηκε στον ουρανό το βράδυ της Κυριακής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολιτών που παρατήρησαν μια συμμετρική σειρά από φωτεινά σημεία να κινούνται με σταθερή πορεία.

Το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του γύρω στις 21:30 και επρόκειτο για «τρένο» δορυφόρων του δικτύου Starlink, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν πρόσφατα και ήταν ορατοί λίγο μετά την τοποθέτησή τους σε χαμηλή τροχιά.

Αμέσως μετά την εκτόξευση, οι δορυφόροι εμφανίζονται συγκεντρωμένοι σε κοντινή απόσταση ο ένας από τον άλλο, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική φωτεινή «αλυσίδα» στον νυχτερινό ουρανό, πριν διασκορπιστούν σταδιακά και λάβουν τις τελικές τους θέσεις.