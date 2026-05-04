Χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ νωρίς το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αρχικά στα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 19 εκατοστά.

