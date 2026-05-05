Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά στην επανεκκίνηση μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, δήλωσαν τη Δευτέρα ανώτεροι αξιωματούχοι στο Fox News. Η σκέψη αυτή έγινε καθώς η κατάπαυση του πυρός δοκιμάστηκε στα Στενά του Ορμούζ κατά την έναρξη του «Σχεδίου Ελευθερία», αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο.

«Είμαστε πιο κοντά στην επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων απ’ ό,τι ήμασταν πριν από 24 ώρες, αφού το Ιράν πυροβόλησε κατά αμερικανικών πλοίων και στόχευσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σήμερα με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ταχύπλοα σκάφη», δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι στην επικεφαλής ανταποκρίτρια εθνικής ασφάλειας του FOX News, Τζένιφερ Γκρίφιν.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν, επίσης, ότι εναπόκειται στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στους ηγέτες του Ιράν να καθορίσουν εάν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν έχουν δοθεί εντολές για τον τερματισμό της κατάπαυσης του πυρός, ανέφεραν.

Ο αμερικανικός στρατός «είναι έτοιμος να ανταποκριθεί». Έχει «επαναεξοπλιστεί και αναδιαμορφωθεί», πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι.

Δεν έχουν δοθεί εντολές για την επανεκκίνηση της εκστρατείας βομβαρδισμών. Δεν έχει υπάρξει «άρση της παύσης» της κατάπαυσης του πυρός, ανέφεραν.

Προς το παρόν, ο αμερικανικός στρατός επικεντρώνεται σε αμυντικές ενέργειες για την προστασία πλοίων στον Κόλπο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν τη Δευτέρα ότι εκτοξεύθηκαν περισσότερα από δώδεκα ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, ενώ ένα ιρανικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, τραυματίζοντας τρεις Ινδούς υπηκόους.

Ο βρετανικός στρατός ανέφερε επίσης ότι δύο φορτηγά πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι βύθισαν έξι ιρανικά σκάφη που στόχευαν εμπορικά πλοία.

«Οι διοικητές στο πεδίο έχουν όλες την εξουσία που χρειάζονται για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και την εμπορική ναυτιλία», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος άμυνας στο FOX News.

Ο διοικητής μπορεί να πλήξει «εάν οι αμερικανικές δυνάμεις δουν εκτοξευτές πυραύλων να μετακινούνται ή εντοπίσουν πυραύλους να τοποθετούνται στους εκτοξευτές ή εντοπίσουν στόχους ευκαιρίας που απειλούν την εμπορική ναυτιλία», ανέφερε.

«Διατηρούμε το δικαίωμα να εξαλείψουμε αυτές τις απειλές. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε και να προλάβουμε. Υπάρχει ένα επίπεδο ευελιξίας» τόνισε και πρόσθεσε ότι «μπορούμε να πλήξουμε μια γνωστή απειλή. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι το Ιράν να πυροβολήσει πρώτο».

Η διαφορά μεταξύ μιας αμυντικής «ομπρέλας» και της συνοδείας πλοίων μέσω των στενών είναι παρόμοια με τη διαφορά μεταξύ άμυνας ζώνης και προσωπικής άμυνας, ανέφερε πηγή στο FOX News.

Ο Τραμπ ξεκίνησε να υλοποιεί τη Δευτέρα το «Σχέδιο Ελευθερία» για να βοηθήσει στην καθοδήγηση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί για εβδομάδες σε αυτή τη βασική θαλάσσια οδό.

Η ίδια πηγή ανέφερε, επίσης, ότι η συνοδεία κάθε πλοίου, μέσω των Στενών, είναι «αναποτελεσματική», αλλά μια αμυντική «ομπρέλα» αεροπορικής και ναυτικής ισχύος και επιτήρησης «δημιουργεί μια πολυεπίπεδη άμυνα που αξιοποιεί τον αριθμό και τις δυνατότητες».

Πηγή: ΚΥΠΕ