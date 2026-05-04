Απαντήσεις για το περιστατικό με το αυτιστικό παιδί που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα, αλλά και για την κατάσταση στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, έδωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», υποστηρίζοντας ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ιατρικές διαδικασίες.

Όπως ανέφερε, τόσο το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όσο και το Μακάρειο Νοσοκομείο είναι διαπιστευμένα και εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα για όλες τις παθήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σημείωσε, η διαφοροποίηση αφορούσε το γεγονός ότι το παιδί βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, κάτι που λήφθηκε υπόψη από το εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο κ. Χαριλάου απέρριψε τους ισχυρισμούς περί κακού χειρισμού, υπογραμμίζοντας ότι στο ΤΑΕΠ Παίδων υπήρχαν παιδίατροι και εξειδικευμένο προσωπικό που γνώριζαν πώς να διαχειριστούν το περιστατικό και τις ιδιαιτερότητες του παιδιού.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία των γονέων, διευκρίνισε ότι όχι μόνο επιτρέπεται αλλά και συστήνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς η παρουσία οικείων προσώπων συμβάλλει στη μείωση του άγχους του παιδιού και στη συνεργασία του με το ιατρικό προσωπικό. Υπενθύμισε μάλιστα ότι το θέμα είχε απασχολήσει και τη Βουλή, μετά από αιτήματα γονέων.

Αναφορικά με τη φαρμακευτική διαχείριση, εξήγησε ότι η πρώτη επιλογή, βάσει πρωτοκόλλου, είναι η χορήγηση καταπραϋντικού φαρμάκου μέσω της ρινικής οδού σε παιδιά που δεν συνεργάζονται. Εφόσον δεν υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ακολουθείται δεύτερο στάδιο με καταστολή ή μέθη, διαδικασία που απαιτεί την παρουσία αναισθησιολόγου.

Όπως ανέφερε, στη συγκεκριμένη περίπτωση χορηγήθηκε αρχικά το ρινικό σπρέι χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε οφειλόταν στο γεγονός ότι οι αναισθησιολόγοι βρίσκονταν σε επείγον χειρουργείο. Τόνισε ωστόσο ότι η ζωή του παιδιού δεν βρισκόταν σε κίνδυνο και πως μόλις οι γιατροί κατέστησαν διαθέσιμοι, προχώρησαν άμεσα στη διαδικασία.

Σε σχέση με την κριτική για πολύωρη αναμονή, σημείωσε ότι ο χρόνος εξαρτάται από την κλινική εικόνα και τις απαιτούμενες εξετάσεις, ενώ στην προκειμένη περίπτωση οι περίπου έξι ώρες δεν θεωρούνται υπερβολικές, δεδομένων των συνθηκών και των ιδιαιτεροτήτων.

Απαντώντας σε αναφορές για τον τρόπο διαχείρισης του παιδιού, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ ξεκαθάρισε ότι δεν εφαρμόζονται πρακτικές καταναγκασμού, αλλά ιατρικές μέθοδοι που έχουν ως γνώμονα το συμφέρον του ασθενή. «Ιατρική γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας να αποφεύγονται αυθαίρετα συμπεράσματα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο δίκλινο δωμάτιο για νοσηλεία, καθώς το μοναδικό δίκλινο χρησιμοποιείται για ημερήσια φροντίδα, σημειώνοντας ότι το παιδί τοποθετήθηκε αρχικά σε τρίκλινο δωμάτιο.

Σε ό,τι αφορά το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι όλοι οι ασθενείς εξυπηρετούνται με διαθέσιμες κλίνες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εισαγωγές είναι απρόβλεπτες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις γίνονται με δικαστικά εντάλματα και δεν μπορούν να απορριφθούν.

Εξήγησε ότι μέρος των προβλημάτων οφείλεται στην ακαταλληλότητα παλαιών κτιρίων, τα οποία εγκαταλείφθηκαν για λόγους ασφάλειας, μετά από σχετική μελέτη.

Πρόσθεσε ότι ήδη έχουν μεταφερθεί ασθενείς σε νέα κτίρια, ενώ από τις 15 Μαΐου τίθενται σε λειτουργία επιπλέον οκτώ κλίνες υποχρεωτικής νοσηλείας στην ψυχιατρική πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Παράλληλα, μέχρι τα τέλη Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση ξενώνα, όπου θα μεταφερθούν περίπου 15 χρόνιοι ασθενείς.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, όπως είπε, αναμένεται προσωρινή αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, μέχρι την υλοποίηση επόμενων φάσεων ενίσχυσης των υποδομών.

