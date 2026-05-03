Καταγγελία από την Αφροδίτη Κλεάνθους, μέσω ανάρτησης στη πλατφόρμα Facebook, φέρνει, ενδεχομένως, στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση παιδιατρικών περιστατικών με αυτισμό στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο από το Γέρι προς τον κυκλικό κόμβο του Leroy Merlin.

Σύμφωνα με ανάρτησή της, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν δύο παιδιά ηλικίας 2,5 και 7 ετών, μαζί με τη μητέρα τους και μία ακόμη γυναίκα, ενεπλάκησαν σε σοβαρό τροχαίο. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ωστόσο όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για άμεση περίθαλψη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση του 7χρονου παιδιού, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και δεν έχει λεκτική επικοινωνία. Όπως καταγγέλλεται, το ιατρικό προσωπικό φέρεται να μην είχε την απαραίτητη εκπαίδευση ή προετοιμασία για τη διαχείριση ενός τέτοιου περιστατικού, με αποτέλεσμα το παιδί να υποστεί έντονη ταλαιπωρία και ψυχολογική πίεση.

Η Κλεάνθους περιγράφει σκηνές έντασης και σύγχυσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Λες και ήρθαμε από άλλο πλανήτη. Λες και πρώτη φορά είχαν να αντιμετωπίσουν έτσι μωρό». Σε άλλο σημείο διερωτάται: «Δεν έχετε πρωτόκολλα; Δεν ξέρετε τι πρέπει να ακολουθήσετε σε έτσι περιπτώσεις;».

Όπως αναφέρει, το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας για το πού πονά, ενώ έγιναν προσπάθειες για ιατρικές εξετάσεις χωρίς την κατάλληλη προσέγγιση: «Να έχουμε το μωρό να κυλιέται στο πάτωμα, να μην ελέγχεται… και να μην υπάρχει αρκετή βοήθεια από κανέναν γύρω!».

Η ίδια υποστηρίζει ότι χρειάστηκαν αρκετές ώρες μέχρι να ληφθεί η απόφαση για χορήγηση μέθης, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν βασικές εξετάσεις, διερωτώμενη: «Γιατί δεν έγινε αυτό από το πρωί και έπρεπε να ταλαιπωρηθεί το μωρό τόσο;».

Να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, κατά την ίδια, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Μακάρειο Νοσοκομείο για 48ωρη παρακολούθηση. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, ούτε εκεί υπήρξε επαρκής ενημέρωση του προσωπικού για την κατάσταση του παιδιού. «Μας ρωτούσαν τι ακριβώς έχει», σημειώνει, ενώ αναφέρεται και σε ζητήματα συνθηκών νοσηλείας, καθώς τα παιδιά τοποθετήθηκαν στον ίδιο θάλαμο με άλλο βρέφος.



Δείτε εικόνες από το τροχαίο:











