Απάντηση στις καταγγελίες συγγενών παιδιού με αυτισμό για τον τρόπο διαχείρισης περιστατικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας δίνει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), υποστηρίζοντας ότι τηρήθηκαν πλήρως τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα και ότι σε καμία στιγμή δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή του παιδιού.

Σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, τόσο το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όσο και το Μακάρειο Νοσοκομείο είναι διαπιστευμένα ιδρύματα που εφαρμόζουν εγκεκριμένα πρωτόκολλα για όλες τις παθήσεις, περιλαμβανομένων και των περιστατικών που αφορούν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών Παίδων στελεχώνεται, όπως αναφέρεται, από εξειδικευμένους παιδιάτρους και νοσηλευτές με εμπειρία σε ανάλογες περιπτώσεις.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση βασίστηκε στην κλινική εικόνα και τα αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, τα οποία δεν κατέδειξαν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του παιδιού. Όπως τονίζεται, ακολουθήθηκε η καθιερωμένη διαδικασία για παιδιά που δεν συνεργάζονται κατά τη διάρκεια εξετάσεων, με αρχική χορήγηση ήπιου κατασταλτικού φαρμάκου μέσω της ρινικής οδού, ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

Ο ΟΚΥπΥ εξηγεί ότι πιο βαριά καταστολή ή μέθη εφαρμόζεται μόνο όταν τα πρώτα μέτρα αποτύχουν, λόγω των πιθανών σοβαρών παρενεργειών που μπορεί να προκύψουν από τέτοιες παρεμβάσεις. Παράλληλα, σημειώνει ότι η παρουσία γονέων κατά την εξέταση ενθαρρύνεται, ωστόσο η παρουσία πολλών ατόμων μπορεί να αυξήσει το άγχος και την αναστάτωση του παιδιού.



Διαβάστε επίσης: Καταγγελία για περίθαλψη παιδιού με αυτισμό στο ΓΝ Λευκωσίας μετά από τροχαίο

Σε σχέση με την καθυστέρηση στη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, ο Οργανισμός αναφέρει ότι αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι οι αναισθησιολόγοι βρίσκονταν σε επείγον χειρουργικό περιστατικό. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η καθυστέρηση δεν επηρέασε την υγεία του παιδιού, καθώς δεν υπήρχε ένδειξη άμεσου κινδύνου που να καθιστά την εξέταση επείγουσα.

Το παιδί, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Μακάρειο Νοσοκομείο για παρακολούθηση. Νοσηλεύεται σε τρίκλινο δωμάτιο, όπως προβλέπεται από τη διαθεσιμότητα των θαλάμων, με τον ΟΚΥπΥ να διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένες υποδομές περιλαμβάνουν κυρίως τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια.

Καταλήγοντας, ο Οργανισμός τονίζει ότι πρωταρχικός του στόχος παραμένει η παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας και η αποτελεσματική θεραπεία για όλους τους ασθενείς, υπογραμμίζοντας ότι στην εν λόγω περίπτωση τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.



Διαβάστε επίσης: Τέθηκε κακόβουλα η φωτιά σε ασθενοφόρα στην Πάφο - Συνεχίζονται οι εξετάσεις