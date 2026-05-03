Σε κακόβουλη ενέργεια οφείλεται η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής σε τέσσερα ασθενοφόρα ιδιωτικής κλινικής στην Πάφο, όπως έδειξαν οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν από Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τον Λειτουργό Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Κυριάκο Θεοδώρου, από εξετάσεις που διενεργήθηκαν το πρωί από μέλη του ΤΑΕ Πάφου σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Από τη σκηνή παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων, τα οποία αναμένεται να αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις, με στόχο τον εντοπισμό των δραστών.





Για την υπόθεση είχε συλληφθεί 59χρονος, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε προηγηθεί και απόπειρα εμπρησμού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το ΤΑΕ Πάφου.







Πηγή: ΚΥΠΕ