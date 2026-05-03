Φωτιά σε τέσσερα ασθενοφόρα ιδιωτικής κλινικής έβαλαν άγνωστοι τα ξημεράματα, ενώ πριν μερικά 24ωρα, άγνωστοι είχαν ρίξει αμυντική χειροβομβίδα στην οικία του ιδιοκτήτη στην Αγία Μαρινούδα.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί 59χρονος, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε προηγηθεί και απόπειρα εμπρησμού.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ στην Πάφο, Μάριο Ιγνατίου, σήμερα τα ξημερώματα, γύρω στη 01:00, εκδηλώθηκε φωτιά σε τέσσερα ασθενοφόρα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε χώρο στάθμευσης της κλινικής στη Γεροσκήπου.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες και βρίσκονται στο μπροστινό μέρος των ασθενοφόρων αλλά προς το παρόν δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις, η φωτιά εκ πρώτης όψεως φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν σήμερα.