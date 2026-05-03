Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου οδηγούνται τη Δευτέρα δύο πρόσωπα, ηλικίας 41 και 19 ετών, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις εμπρησμών και άλλων αδικημάτων. Το Δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει κατά πόσο θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την επίσημη παραπομπή τους σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Οι δύο είχαν συλληφθεί στα μέσα Απριλίου δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, δύο εμπρησμούς αυτοκινήτων, εμπρησμό υποστατικού, απόπειρα εμπρησμού υποστατικού και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα φέρεται να εμπλέκονται σε δύο υποθέσεις εμπρησμού στην Πάφο, μία απόπειρα εμπρησμού στην Πάφο επίσης και έναν εμπρησμό στην Λάρνακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ