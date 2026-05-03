Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, συνεπεία της οποία παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, λίγο πριν από την έξοδο Πισσουρίου.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα.

pic.twitter.com/86QaNPKa1T — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) May 3, 2026

