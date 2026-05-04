Σπάνιο καιρικό φαινόμενο καταγράφεται στην Κύπρο, καθώς το Τρόοδος ντύθηκε στα λευκά στις αρχές Μαΐου, με τη χιονόπτωση να χαρακτηρίζεται ως ιστορική για την εποχή. Σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας Kitasweather, γύρω στις 02:23 τα ξημερώματα της 4ης Μαΐου 2026, το ύψος του χιονιού στο χιονοδρομικό κέντρο πλησίαζε τα 10 εκατοστά, ενώ η πυκνή χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα για αρκετές ώρες.

Την ίδια ώρα, το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου επιβεβαιώνει το άστατο σκηνικό, με συννεφιά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι πνέουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι, φτάνοντας στα παράλια έως και τα 7 μποφόρ, με ριπές που αγγίζουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ.