Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση είναι σε ισχύ από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, αναμένονται μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες κατά διαστήματα, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά σε άλλες περιοχές.

Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται.

Η ένταση της βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.