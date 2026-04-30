Υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, πλαστοπροσωπίας και υποβοήθησης υπηκόων τρίτης χώρας για παράνομη είσοδο στη Δημοκρατία, διερευνά η Αστυνομία. Για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων, μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, τα οποία τέθηκαν υπό κράτηση.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε στις 24 Απριλίου 2026, όταν αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από το εξωτερικό, 35χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατά τον διαβατηριακό έλεγχο παρουσίασε άδεια εισόδου η οποία ήταν πλαστή. Αφού εξασφαλίστηκαν τα πραγματικά στοιχεία του 35χρονου, διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία του βρίσκονται καταχωρημένα στη βάση δεδομένων της Interpol, ως απαγορευμένος μετανάστης.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, από τον Σεπτέμβριο του 2025, σε διάφορες περιπτώσεις, με τη διαμεσολάβηση 40χρονης, κατέβαλε σε 51χρονο και 41χρονο, χρηματικό ποσό €6,000, με σκοπό την εξασφάλιση πλαστής άδειας εισόδου στη Δημοκρατία.

Εναντίον όλων των πιο πάνω προσώπων, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, με δικαστικό διάταγμα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Τι αναφέρει το Υπ. Δικαιοσύνης

Στη σύλληψη υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής οργανωμένου κυκλώματος που εξασφάλιζε την παράνομη είσοδο αλλοδαπών στη Δημοκρατία, προχώρησε την Τετάρτη η Αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την Πέμπτη, η σύλληψη προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και εντάσσεται στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για εντοπισμό και εξάρθρωση οργανωμένων δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης.

Σε επίπεδο επιχειρησιακών αποτελεσμάτων, κατά τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν: Χθες Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026, 9 συλλήψεις, 5 απελάσεις, 11 εθελούσιες αναχωρήσεις, ενώ σήμερα Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026, 12 απελάσεις, 43 εθελούσιες αναχωρήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις (30/04 – 04/05/2026) έχει ως ακολούθως: 13 απελάσεις, 32 εθελούσιες αναχωρήσεις.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με την ίδια στόχευση, τόσο σε επίπεδο επιστροφών όσο και στον εντοπισμό προσώπων που οργανώνουν ή υποβοηθούν την παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

