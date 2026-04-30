Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν διεθνώς ως αποτέλεσμα της έκρυθμης κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ με τη διεθνή τιμή του Μπρεντ να σημειώνει σήμερα αύξηση 5%, πλησιάζοντας τα 125 δολάρια το βαρέλι.

Ενώ οι νέες αυξήσεις δεν έχουν απορροφηθεί στην κυπριακή λιανική αγορά καυσίμων, οι τιμές παραμένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή η σημερινή μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέχεται σε €1,888, με την φθηνότερη τιμή να είναι €1,785 και την ακριβότερη να είναι μια ανάσα πριν τα €2, και βρίσκεται στα €1,978.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων παγκύπρια ανέρχεται σε €1,543, με φθηνότερη τιμή το €1,458 και ακριβότερη το €1,618, με τις τιμές να καταγράφουν σταθερή αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή Κωνσταντίνος Καραγιώργης χαρακτήρισε την κατάσταση στον τομέα καυσίμων «ως ανησυχητική και αβέβαιη».

Έκανε λόγο για τεράστια ανησυχία για τον τομέα των καυσίμων που δεν περιορίζεται μόνο στην Κύπρο αλλά υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και συνδέεται με την αδυναμία εκτιμήσεων για το επόμενο διάστημα λόγω της αβεβαιότητας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Κ.Καραγιώργης ανέφερε ότι το περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο, με τις συνεχείς διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να επηρεάζουν άμεσα το κόστος των καυσίμων. «Βιώνουμε ένα αβέβαιο περιβάλλον, το οποίο δεν φαίνεται να σταθεροποιείται και αυτή η αβεβαιότητα αποτυπώνεται στις συνεχείς αυξήσεις που υπάρχουν στις διακυμάνσεις του αργού πετρελαίου, που είναι η βασική πρώτη ύλη η οποία τροφοδοτεί τα διυλιστήρια», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, αυτή τη στιγμή οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε σταθερά υψηλά επίπεδα. «Εμείς σε αυτή την φάση διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια σταθερά υψηλή τιμή των καυσίμων. Διαφαίνεται ότι τούτο εξελίσσεται σε μια από τις πιο δύσκολες ενεργειακές φάσεις της Ευρώπης και όχι μόνο, της παγκόσμιας αγοράς», σημείωσε.

«Δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη»

Υπογράμμισε ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί καθημερινά τα δεδομένα που αφορούν την εισαγωγή των διυλισμένων προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τιμές στην αγορά αντανακλούν το πραγματικό κόστος.

«Παρακολουθούμε συστηματικά με όλα τα δεδομένα που υπάρχουν όσον αφορά την εισαγωγή των διυλισμένων προϊόντων από τις εταιρείες που εισάγουν, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι τιμές που υπάρχουν στην αγορά είναι αυτές που πρέπει να υπάρχουν και οι οποίες αντανακλούν στα κόστη της αγοράς του προϊόντος από τα διυλιστήρια», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην παρούσα φάση δεν συντρέχει λόγος άμεσης παρέμβασης. «Οι τιμές είναι μέσα στα όρια τα οποία εμείς ελέγχουμε και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος παρέμβασης», είπε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων αυξήσεων, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα δούμε αυξήσεις. Αντίθετα, την προηγούμενη εβδομάδα, μια εταιρεία προέβη για ένα καύσιμο σε μια ελάχιστη μείωση», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το πετρέλαιο κίνησης και το ενδεχόμενο να ξεπεράσει τα €2 το λίτρο, παραδέχθηκε ότι η αγορά βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό το σημείο.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη αναθεώρηση των μέτρων στήριξης είπε ότι η η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας είναι να ενημερώνει τον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να γνωρίζουν σε εβδομαδιαία βάση πού κυμαίνονται οι τιμές και ποιες είναι οι τάσεις που υπάρχουν.

«Με οδηγίες του ίδιου του Προέδρου,ενημερώνουμε για την κατάσταση των καυσίμων τόσο τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και τον Υπουργό Οικονομικών, ώστε να γνωρίζουν σε εβδομαδιαία βάση πού κυμαίνονται οι τιμές και ποιες είναι οι τάσεις που υπάρχουν», ανέφερε.

Ο κ. Καραγιώργης κάλεσε, επίσης, τους πολίτες να παρακολουθούν προσεκτικά τις τιμές και να αξιοποιούν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ πρατηρίων.

«Μπορεί να υπάρχουν πρατήρια τα οποία έχουν μέχρι 15, 16, 18 cent διαφορά το ένα από το άλλο. Οπότε, ένα σημαντικό ποσό το οποίο κάποιος καταναλωτής θέλει να εξοικονομήσει, μπορεί να το πράξει», είπε.

Σε ερώτηση για γενικότερες αυξήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, λόγω των τιμών των καυσίμων, ο κ. Καραγιώργης σημείωσε ότι «ο αντίκτυπος της ενεργειακής κρίσης έχει αντίκτυπο σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Βλέπουμε και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα ότι τα κόστη σταδιακά φαίνονται να ανεβαίνουν και σίγουρα έχει αντίκτυπο τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις που παράγουν τα προϊόντα τους», ανέφερε.

Σε δύσκολη κατάσταση οι πρατηριούχοι

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου, αναφέρθηκε στον αντίκτυπο αυτών των αυξήσεων στους καταναλωτές αλλά και στο κόστος για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Είπε ότι «δυστυχώς δεν προβλέπεται σύντομα οποιαδήποτε θετική εξέλιξη. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλοι για χειρότερες καταστάσεις και δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να πάει η κατάσταση αυτή».

Για τις επιχειρήσεις ανέφερε ότι το κόστος φορτίου αυξήθηκε σημαντικά, δίνοντας το παράδειγμα ότι προ δύο μηνών το κόστος φορτίου ήταν 40 χιλιάδες ευρώ και σήμερα το ποσό αυτό έχει ανέλθει στις 60 χιλιάδες ευρώ.

Πρόσθεσε ότι κατά μέσο όρο κάθε πρατήριο χρειάζεται δύο φορτία καυσίμων για να μπορέσει να λειτουργήσει, εξηγώντας ότι το επιπλέον κόστος που καλούνται να πληρώσουν οι πρατηριούχοι καθιστά πολύ δύσκολα τα δεδομένα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου.

Είπε, επίσης, ότι το ποσοστό κέρδους των επιχειρήσεων τους έχει μειωθεί εξηγώντας ότι οι πρατηριούχοι λαμβάνουν σταθερό ποσό ανά λίτρο και όχι ποσοστό επί της τιμής.

Δεν γεμίζουν το ρεζερβουάρ οι καταναλωτές

Ανέφερε, επίσης, ότι η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη για τους απλούς καταναλωτές που επισκέπτονται τα πρατήρια για τον καθημερινό ανεφοδιασμό των οχημάτων τους. Όπως είπε, «εδώ και χρόνια ο κόσμος που δυσκολεύεται οικονομικά προσπαθεί να περιορίσει τις δαπάνες του στα καύσιμα, όμως σήμερα η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη».

Εξήγησε ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό πελατών, περίπου 10% με 15%, που εξακολουθεί να γεμίζει κανονικά το ρεζερβουάρ χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Πρόκειται για όσους διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να το πράξουν αυτό.

Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία, περίπου το 70% με 80% των καταναλωτών, λειτουργεί διαφορετικά. Αντί να γεμίζουν το αυτοκίνητό τους βάζουν συγκεκριμένα ποσά, όπως 50 ή 80 ευρώ, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Αυτό σημαίνει ότι «σήμερα χρειάζεται να επισκέπτονται το πρατήριο περισσότερες φορές μέσα στον μήνα, καθώς το ίδιο ποσό αντιστοιχεί πλέον σε λιγότερα λίτρα καυσίμου». Εξήγησε ότι, ενώ κάποιος παλαιότερα έβαζε 50 ευρώ και επισκεπτόταν το πρατήριο τέσσερις φορές τον μήνα, τώρα μπορεί να χρειάζεται έξι επισκέψεις για να καλύψει τις ίδιες ανάγκες μετακίνησης. Αυτό που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες είναι η προσπάθεια εξοικονόμησης καυσίμων από πλευράς των καταναλωτών, με περιορισμό μετακινήσεων και όσο το δυνατό λιγότερες διαδρομές, ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ