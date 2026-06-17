Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να ξαναρχίσει να «ρίχνει βόμβες» αν το Ιράν «δεν συμπεριφερθεί σωστά», δύο ημέρες πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόιησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στη Γενεύη.

«Αυτή δεν είναι ένα τελικό (κείμενο). Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης» και «αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους», δήλωσε ο Τραμπ στο περιθώριο συνάντησης με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν.

«Επειδή συμπεριφέρθηκαν άσχημα για 47 χρόνια», συνέχισε, αναφερόμενος στην Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία ιδρύθηκε μετά την πτώση του Σάχη, συμμάχου των ΗΠΑ, το 1979.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν την Κυριακή σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί στην Ελβετία την Παρασκευή.

Μετά από αυτό, θα ξεκινήσει μια δίμηνη περίοδος διαπραγματεύσεων, με το πολυαναμενόμενο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ ως το πρώτο βήμα.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν θα επενδύσουν στο Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

«Αυτό είναι ψευδές... Δεν θα δώσουμε ούτε 10 σεντς» στο Ιράν.

BIG: Trump on his Iran deal:



The text is not final; it's a memorandum of understanding.



If I don't like it, we will go back to dropping bombs on their heads.



If they don't behave, we will go right back to dropping bombs. pic.twitter.com/z7gDajj1Km — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

Διαβάστε επίσης: Brookings: Η πρόκληση για Τουρκία στην «Νέα Τάξη» της Μέσης Ανατολής

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters