Η Κύπρος είναι βαθιά ευγνώμων στον βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη και την ομάδα του, οι οποίοι παρουσίασαν την κυπριακή κουζίνα στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την Κυριακή.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρότι ο σεφ Μαυρομμάτης απεβίωσε τον περασμένο μήνα, η κληρονομιά του παραμένει δυνατή και ζωντανή.

«Από τα βουνά του χωριού του, τον Αγρό, έφερε τις αυθεντικές γεύσεις της Κύπρου στα πιο υψηλού επιπέδου τραπέζια του Παρισιού, σερβίροντας Προέδρους, Πρωθυπουργούς και ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Ήταν ένας αληθινός Πρεσβευτής για όλα τα καλά στην Κύπρο, αποτελεί παράδειγμα για όλα όσα μπορούν να επιτύχουν οι Κύπριοι και είναι τιμή μας να τιμούμε τη μνήμη του μαζί με την ευρωπαϊκή μας οικογένεια», σημείωσε.

«Το φαγητό ήταν καταπληκτικό, Ανδρέα, συνεχίζω να λαμβάνω μηνύματα από Ευρωπαίους ηγέτες. Το μυστικό συστατικό, η αγάπη σου για την πατρίδα, βρίσκεται στις καρδιές μας. Μας λείπεις, σε ευχαριστούμε, γιορτάζουμε την κληρονομιά σου», κατέληξε.

Cyprus is deeply grateful to Michelin starred Chef Andreas Mavrommatis, and his team, who brought the cuisine of Cyprus to this week’s informal European Council. Though Chef Mavrommatis passed away last month, his legacy is strong and lives on. From the mountains of his village,… pic.twitter.com/vhg1iZ5WEm — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 26, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ