Στη συμφωνία που θα διαλαμβάνει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος για ανθρωπιστικούς σκοπούς αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος επεσήμανε ότι η Γαλλία είναι το κράτος μέλος της ΕΕ με το οποίο η Κύπρος έχει την πιο ισχυρή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το ετήσιο μνημόσυνο του ιδρυτή της ΕΔΕΚ Βάσου Λυσσαρίδη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για τη συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας για ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο, είπε «όντως, εντός Ιουνίου θα υπογραφεί σε υπουργικό επίπεδο, μια συμφωνία η οποία θα διαλαμβάνει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος για ανθρωπιστικούς, πάντα, σκοπούς και είναι μέσα στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας που έχουμε με τη Γαλλική Κυβέρνηση.

Να σας θυμίσω ότι τον περασμένο Δεκέμβριο υπογράψαμε μια αναβαθμισμένη στρατηγική συνεργασία, η Γαλλία είναι το κράτος μέλος της ΕΕ που έχουμε την πιο ισχυρή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Να σας αναφέρω, μάλιστα, ότι εντός του πλαισίου SAFE και της αξιοποίησης του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν διατεθεί για την Κυπριακή Δημοκρατία, εργαζόμαστε έτσι ώστε να υπάρξουν πολλές συνέργειες ανάμεσα σε γαλλικές εταιρείες και την πολλά υποσχόμενη κυπριακή αμυντική βιομηχανία. Και αποδεικνύεται και κάτι άλλο, ότι αυτά που υπογράφουμε δεν είναι απλά κείμενα για να βγει μια φωτογραφία ή να δοθεί επικοινωνιακή διάσταση.

Είναι κείμενα ουσίας, αποδεικνύεται στην πράξη ότι έχουν αποτέλεσμα, όπως είδαμε και με την άμεση αντίδραση της Γαλλίας όταν ζητήθηκε βοήθεια, αλλά και με τη συνεχή ενίσχυση των σχέσεων μας σε επίπεδο ουσίας και όχι επικοινωνίας».

