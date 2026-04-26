Την προσωπικότητα του Βάσου Λυσσαρίδη και την προσφορά του στην πολιτική ζωή της Κύπρου εξήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος παρέστη σήμερα στο ετήσιο μνημόσυνο του ιδρυτή και ηγέτη της ΕΔΕΚ, που τελέστηκε στην Εκκλησία Αγίων Ομολογητών, στη Λευκωσία.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι παρακαταθήκες του Βάσου Λυσσαρίδη είναι επίκαιρες μέχρι και σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουμε μια προσωπικότητα που, οφείλουμε να το πούμε, τίμησε την πολιτική ζωή της Κύπρου, πρόσφερε μόνο στην πολιτική ζωή της Κύπρου. Μια προσωπικότητα που ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του κυπριακού λαού, ακόμη και πριν την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μια προσωπικότητα, ειδικότερα στο σημερινό πολιτικό σκηνικό, με καθαρό λόγο, μια προσωπικότητα με ένα ξεκάθαρο όραμα. Και πολλές από τις παρακαταθήκες του Βάσου Λυσσαρίδη, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, είναι απόλυτα επίκαιρες και σήμερα. Απλά να σας θυμίσω τη γνωστή του προσέγγιση περί των εμπλεκόμενων συμφερόντων που σήμερα είναι ακριβώς αυτό που βιώνουμε, είναι στη βάση και αυτής της προσέγγισης που εργαζόμαστε για να – αν θέλετε, να συνεχίσω από το πρόσφατο άτυπο Συμβούλιο που έγινε στην Κύπρο – αναβαθμίσουμε την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ενισχύσουμε τη χώρα μας και μέσα από αυτό το πλαίσιο να πετύχουμε και τον στόχο της απελευθέρωσης και της επανένωσης του τόπου μας».

