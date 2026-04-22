Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησε το ΤΑΕ Λευκωσίας για τον εμπρησμό αυτοκινήτου στα Λατσιά, που συνέβη νωρίς το πρωί της Δευτέρας έξω από οικία.

Ο δράστης έγινε αντιληπτός στη σκηνή από πρόσωπο που τον είδε να πυρπολεί το αυτοκίνητο και τον ξυλοφόρτωσε.

Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγες μέρες μετά συνελήφθη.

Οι αρχές πιστεύουν πως η υπόθεση αφορά προσωπικές και οικονομικές διαφορές ή και ακόμη δοσοληψίες ναρκωτικών που είχαν ο δράστης και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.

Σημειώνεται επίσης πως ο φερόμενος δράστης και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου είναι γνωστά πρόσωπα στην Αστυνομία.