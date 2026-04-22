Στη σύλληψη 57χρονου προχώρησε την Τρίτη η Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με την υπόθεση εντοπισμού το καλοκαίρι του 2025 ποσότητας κοκαΐνης άνω των 9 κιλών, στη Λεμεσό.

Πρόκειται όπως αναφέρεται σε αστυνομική ανακοίνωση για διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής και χρήσης ναρκωτικών, κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό και κατάσχεση 9 κιλών και 94 γραμμαρίων κοκαΐνης στη Λεμεσό, για την οποία είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025 και 45χρονος.

Κατά την έρευνα στην κατοχή του 45χρονου είχαν εντοπιστεί επίσης 42 κούτες αδασμολόγητων τσιγάρων και χρηματικό ποσό €2.525.

Όπως αναφέρει η Δύναμη, έχει εξασφαλιστεί μαρτυρία εναντίον του 57χρονου, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για καταχώρηση υπόθεσης και παραπομπή στο Κακουργιοδικείο.

Για τον 45χρονο, η Αστυνομία σημειώνει ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού.