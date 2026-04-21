Σοβαρή καταγγελία εξετάζουν οι Αρχές, έπειτα από αναφορά μητέρας στην Αστυνομία σχετικά με περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, η μητέρα υποστηρίζει ότι μετά τη γέννηση του παιδιού της, το νεογνό τοποθετήθηκε σε καυτό νερό για μπάνιο, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στα πόδια.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε τέτοια που κατέστη αναγκαία η μεταφορά του στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Το SigmaLive επικοινώνησε με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥΠΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ο οποίος ανέφερε ότι το περιστατικό βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

