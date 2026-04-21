Με την αμερικανική κυβέρνηση επικοινώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ζητώντας τη βοήθεια του FBIμ σχετικά με τις έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση «Σάντυ», ειδικότερα σε ότι αφορά στην ανάλυση των καταθέσεων και των μαρτυριών, όπως ανέφερε ο ίδιος.

Τόνισε ότι η ανταπόκριση της αμερικανικής Κυβέρνησης ήταν άμεση και θετική και τις επόμενες μέρες ομάδα θα βρίσκεται στην Κύπρο.

Όπως είπε, έχει ενημερωθεί για την πρόοδο των ερευνών, οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η αστυνομία ήδη βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με την Europol, ειδικότερα για το θέμα των εξειδικευμένων δικανικών ελέγχων, στη βάση σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων και μεθόδων που δεν δύναται να αμφισβητηθούν από κανένα.

«Σχετικά με όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τις συζητήσεις που γίνονται, από την πρώτη στιγμή ως κυβέρνηση αποδείξαμε στην πράξη ότι είναι μηδενική η ανοχή μας σε ζητήματα που αφορούν θέματα που πλήττουν το κράτος δικαίου», τόνισε.

Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι στην χώρα μας, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει σύνταγμα, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει κράτος, «και έχουμε ευθύνη όλοι, και αν θέλετε είναι ένα μήνυμα που θέλω να στείλω, έχουμε ευθύνη όλοι, αλλά και υποχρέωση να σεβόμαστε και το σύνταγμα και το κράτος και τους θεσμούς».