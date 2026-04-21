Κατατέθηκε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου η αίτηση για ακύρωση του εντάλματος έρευνας, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης «Σάντη», στο σπίτι του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη.

Με το πέρας της διαδικασίας ο Νίκος Κληρίδης σημείωσε ότι «ελπίζουμε ότι εντός των επόμενων ημερών θα οριστεί η ημερομηνία».

Πρόσθεσε ότι «η αίτηση έχει πάρα πολλά νομικά σημεία, στα οποία έσφαλε το Πρωτόδικο Δικαστήριο και η Αστυνομία βέβαια στην ένορκη δήλωση έχει παρά πολλά κενά και λάθη, σφάλματα εσκεμμένα. Πιστεύουμε ότι θα δικαστεί δίκαια και θα ακυρωθεί εξ υπαρχής, δηλαδή σαν να μην έγινε ποτέ».

Ερωτηθείς εάν είχε επικοινωνία με τη «Σάντη», απάντησε «καμιά. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί από εσάς, πού βρίσκεται η «Σάντη» τώρα;».

Για τις αναφορές για ψεύτικα μηνύματα και φωτογραφίες, ανέφερε ότι «αυτό που έχει σημασία είναι το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Τώρα εάν ήθελε να βάλει γαρνιτούρα με κάποιες φωτογραφίες, δεν είναι ουσιαστικής σημασίας».

Δείτε το βίντεο:

