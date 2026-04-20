Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνη οικοδομή στην Έγκωμη και για μεθοδεύσεις σε βάρος ενοικιαστών καταγράφονται σε επιστολή που απεστάλη προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας και υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του Ψητοπωλείου «Εγνατία» Βασίλη Χατζηγεωργίου.

Η επιστολή αφορά την οικοδομή «Οθέλλος» στη λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου και φέρει την υπογραφή του διευθυντή εταιρείας που δραστηριοποιείται σε υποστατικό του κτιρίου. Όπως αναφέρεται, το ακίνητο έχει κηρυχθεί επικίνδυνο, ωστόσο οι καταγγελίες εστιάζουν στο γεγονός ότι τα προβλήματα προέρχονται αποκλειστικά από το εγκαταλελειμμένο τμήμα του κτιρίου και όχι από τα υποστατικά που συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.



Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, οι ιδιοκτήτες φέρονται να αφήνουν σκόπιμα το κτίριο να υποβαθμίζεται, με στόχο την απομάκρυνση των ενοικιαστών χωρίς αποζημιώσεις. Μάλιστα, γίνεται λόγος για «δόλιες ενέργειες» και για προσπάθεια εκκένωσης των χώρων λειτουργίας επιχειρήσεων με παράνομο τρόπο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αποστείλει αίτημα για άρση των αδειών λειτουργίας και κατεδάφιση της οικοδομής, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποζημιώσουν τους ενοικιαστές – κάτι που, όπως υποστηρίζεται, δεν έχει διασφαλιστεί στην πράξη.

Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά σε καθυστερήσεις και παραλείψεις από πλευράς αρμόδιων αρχών, καθώς, όπως σημειώνεται, παρά τις καταγγελίες που είχαν υποβληθεί ήδη από το 2014, δεν λήφθηκαν έγκαιρα μέτρα για αποτροπή της σημερινής κατάστασης.

Ο αποστολέας ζητά την άμεση παρέμβαση του ΕΟΑ, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για αποκατάσταση της ασφάλειας του κτιρίου, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους.

Τέλος, προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που επηρεαστεί η λειτουργία της επιχείρησής του, θα κινηθεί νομικά εναντίον όλων των εμπλεκομένων, περιλαμβανομένων των ιδιοκτητών και των αρμόδιων αρχών.



