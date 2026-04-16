Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) για τους κινδύνους από επικίνδυνες οικοδομές, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, με χαρακτηριστική περίπτωση τον πρώην κινηματογράφο «Οθέλλος» στην Έγκωμη.

Τεχνική μελέτη του 2026 εντοπίζει εκτεταμένες ζημιές και χαμηλές αντοχές σκυροδέματος κάτω από τα επιτρεπτά όρια, κατατάσσοντας το κτίριο ως επικίνδυνο και εισηγούμενη την κατεδάφιση και ανέγερση νέας κατασκευής. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του Δήμου Λευκωσίας γίνεται λόγος για εστία μόλυνσης στο εγκαταλελειμμένο υποστατικό.



Διαβάστε επίσης: Κενά στην ασφάλεια κτιρίων - Υγειονομικός κίνδυνος ο κινηματογράφος «ΟΘΕΛΛΟΣ»

Ωστόσο, η υπόθεση περιπλέκεται, καθώς, όπως αναφέρεται σε απάντηση του κ. Βασίλη Χατζηγεωργίου (εκ της μειοψηφίας των ιδιοκτητών) στο SigmaLive, οι ενοικιαστές του χώρου υποστηρίζουν ότι εδώ και χρόνια επισημαίνουν τους κινδύνους χωρίς να έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές. Όπως τονίζεται, από το 2014 είχαν ενημερώσει τον Δήμο Έγκωμης για την επιδείνωση της κατάστασης, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση .

Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν έχει παρουσιαστεί ολοκληρωμένη μελέτη που να δικαιολογεί άμεση κατεδάφιση, ενώ , σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πραγματοποιήθηκαν επαρκείς επιθεωρήσεις στους χώρους που ενοικιάζουν . Υποστηρίζουν επίσης ότι ο δικός τους χώρος είναι καθαρός και λειτουργικός, αποδίδοντας τα προβλήματα αποκλειστικά στο εγκαταλελειμμένο τμήμα του κτιρίου, το οποίο, όπως αναφέρει, αποτελεί την πραγματική εστία μόλυνσης .

Την ίδια ώρα, καταγγέλλουν προσπάθεια απομάκρυνσής τους χωρίς αποζημίωση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, υπάρχει συμφωνία για αποζημίωση σε περίπτωση κατεδάφισης . Επιπλέον, κάνουν λόγο για απειλή επιβολής προστίμων και δικαστικών μέτρων από τις αρχές, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφούσα ιδιοκτήτρια εταιρεία, που κατέχει πέραν του 70% του ακινήτου, έχει κινήσει διαδικασίες κατεδάφισης, ωστόσο η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα.