Παρά τα επανειλημμένα καμπανάκια του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι επικίνδυνες οικοδομές στην Κύπρο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο.

Χαρακτηριστική, περίπτωση και ο πρώην κινηματογράφος «Οθέλλος» στην Έγκωμη.

Τεχνική μελέτη του 2026 εντοπίζει εκτεταμένες ζημιές και χαμηλές αντοχές σκυροδέματος κάτω από τα επιτρεπτά όρια, κρίνει το κτήριο επικίνδυνο και εισηγείται κατεδάφιση και ανέγερση νέας κατασκευής.

Εστία μόλυνσης το εγκαταλελειμμένο κτήριο, σύμφωνα με επιστολή του Δήμου Λευκωσίας:

- Σε όλους τους χώρους εσωτερικά του κτηρίου εντοπίσθηκαν σωροί από άχρηστα αντικείμενα, σκύβαλα, άχρηστα ογκώδη αντικείμενα και εύφλεκτα υλικά, με ορατό τον κίνδυνο πρόκλησης ή/και επέκτασης πυρκαγιάς.

- Σε πολλά σημεία του κτηρίου υπήρχε μεγάλος αριθμός από ψόφια περιστέρια και γάτους.

- Σε διάφορα σημεία βρέθηκαν ανθρώπινα και ζωικά κόπρανα, όπου κι αυτό ελλοχεύει σοβαρά θέματα για τη δημόσια υγεία και την υγειονομική κατάσταση των υποστατικών τροφίμων που λειτουργούν στο ισόγειο του κτηρίου.

- Υπήρχαν δεκάδες άδειες κονσέρβες από τροφές γάτων, αλλά και υπολείμματα αυτών σε σημείο σήψης.

- Στην ταράτσα του κτηρίου υπάρχουν στάσιμα νερά, προκαλώντας συνθήκες εκκόλαψης εντόμων υγειονομικής σημασίας.

- Λόγω της μακρόχρονης συσσώρευσης νερού ενδέχεται να επηρεάστηκε η στατικότητα και η αρτιότητα της οροφής.

- Στον πρώτο όροφο η οροφή στο μικρό δωμάτιο προβολών έχει καταρρεύσει.

- Στο εσωτερικό του κτηρίου υπάρχει έντονη παρουσία ψύλλων, που εγκυμονούν κίνδυνο για μετάδοση σοβαρών ασθενειών.





Η πλειοψηφούσα ιδιοκτήτρια εταιρεία, που κατέχει πέραν του 70%, προώθησε διαδικασίες κατεδάφισης, ωστόσο η υπόθεση παραμένει στάσιμη.

Καθιέρωση υποχρεωτικών επιθεωρήσεων, ώστε να διαπιστώνεται η στατική επάρκεια των οικοδομών ζητεί το ΕΤΕΚ.

«Πάντοτε μας χαρακτηρίζει η αναβλητικότητα και να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, αντί προληπτικά να λειτουργήσουμε και να διορθώσουμε ένα θέμα για το οποίο έχουμε πάρει επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Πρέπει να σοβαρευτούμε, πρέπει όλοι να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και χθες να παρθούν αποφάσεις και τα άλλα να τελειώνουν». Σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή

Παρεμβάσεις με προθεσμίες, πρόστιμα και πιθανά διατάγματα προαναγγέλλει ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας.

«Προχωρούμε σύντομα με την ασφάλιση κάποιων σημείων του κτηρίου και πλέον με την επίδοση επιστολών που θα δίδουν κάποια προθεσμία και ακολούθως διοικητικά πρόστιμα και ταυτόχρονα, πιθανώς, να προχωρήσουμε και με διαδικασίες διαταγμάτων έξω. Αλλά εξαρτάται και πώς θα προχωρήσει η συζήτηση με τους ιδιοκτήτες». Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζής

Ελλιπή στατική μελέτη και παραλείψεις στη διαχείριση του κτηρίου αναφέρει ιδιοκτήτης καταστημάτων.

«Η στατική μελέτη είναι ημιτελής γιατί έγινε μόνο για τα σινεμά πίσω. Για τα καταστήματα μπροστά ουδεμία μελέτη υπάρχει.

Δεν μπορεί η μελέτη την οποία προκαλέσαν τη ζημιά οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των σινεμά αφαιρώντας και τες σκέπες των σινεμά για να τρέχουν τα νερά μέσα και να προκαλούνται διαβρώσεις». Είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Χατζηγεωργίου (ιδιοκτήτης καταστήματος)

Να υπενθυμίσουμε ότι, η καθυστέρηση στην προώθηση του νομοσχεδίου για την ασφάλεια των οικοδομών καταγράφεται ήδη από το 2023, με τη Βουλή να αναμένει την επανακατάθεσή του μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

